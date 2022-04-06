https://ria.ru/20220406/carlsberg-1782025657.html

СМИ: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса

СМИ: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса - РИА Новости, 06.04.2022

СМИ: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, которая приняла решение уйти из российского рынка, ведет переговоры с группой компаний "Черноголовка" и... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:35

2022-04-06T10:35

2022-04-06T10:35

экономика

россия

carlsberg

дания

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МУРМАНСК, 6 апр – РИА Новости. Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, которая приняла решение уйти из российского рынка, ведет переговоры с группой компаний "Черноголовка" и израильской группой CBC о продаже российского бизнеса, сообщила датская газета Berlingske со ссылкой на свои источники.Сообщается, что вскоре после того, как корпорация Carlsberg решила выставить на продажу свой крупный российский бизнес, датская пивоварня получила первые запросы о приобретении российских активов."Carlsberg пока не сообщила, как будет проходить процесс продажи и когда он будет завершен. Но уже сейчас зарегистрировались первые желающие…. Российский производитель газированных напитков "Черноголовка" проявил интерес к приобретению "Балтики" - так называется российский бизнес Carlsberg, в котором восемь крупных пивоварен и работают более 8 тысяч человек", - говорится в сообщении.Второй заинтересованной стороной, по данным издания, является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году."О каком уровне цен идет речь, выяснить не удалось. Одни источники утверждают, что первая заявка уже получена, другие утверждают, что Carlsberg ведет диалог с двумя компаниями", - сообщили в издании. Получить комментарии от сторон возможных переговоров газете не удалось.Как утверждает Berlingske, датская пивоварня рискует потерять очень большие суммы на продаже российского производства. По последним данным, бизнес в России оценивался почти в 20 миллиардов крон (более 2,9 миллиарда долларов).В конце марта сообщалось о том, что пивоваренная компания "Балтика", дочерняя организация Carlsberg, продолжит свою работу в России в текущем режиме до приобретения ее новым владельцем после того, как производитель пива Carlsberg заявил о намерении продать свои активы в России и покинуть рынок. Carlsberg также объявлял в начале марта, что останавливает производство в РФ и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом.

https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, carlsberg, дания