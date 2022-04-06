Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/carlsberg-1782025657.html
СМИ: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса
СМИ: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса - РИА Новости, 06.04.2022
СМИ: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, которая приняла решение уйти из российского рынка, ведет переговоры с группой компаний "Черноголовка" и... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:35
2022-04-06T10:35
экономика
россия
carlsberg
дания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49767/13/497671345_0:117:3142:1884_1920x0_80_0_0_5c497ecd0388870cfeb8819c57e8a6b7.jpg
МУРМАНСК, 6 апр – РИА Новости. Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, которая приняла решение уйти из российского рынка, ведет переговоры с группой компаний "Черноголовка" и израильской группой CBC о продаже российского бизнеса, сообщила датская газета Berlingske со ссылкой на свои источники.Сообщается, что вскоре после того, как корпорация Carlsberg решила выставить на продажу свой крупный российский бизнес, датская пивоварня получила первые запросы о приобретении российских активов."Carlsberg пока не сообщила, как будет проходить процесс продажи и когда он будет завершен. Но уже сейчас зарегистрировались первые желающие…. Российский производитель газированных напитков "Черноголовка" проявил интерес к приобретению "Балтики" - так называется российский бизнес Carlsberg, в котором восемь крупных пивоварен и работают более 8 тысяч человек", - говорится в сообщении.Второй заинтересованной стороной, по данным издания, является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году."О каком уровне цен идет речь, выяснить не удалось. Одни источники утверждают, что первая заявка уже получена, другие утверждают, что Carlsberg ведет диалог с двумя компаниями", - сообщили в издании. Получить комментарии от сторон возможных переговоров газете не удалось.Как утверждает Berlingske, датская пивоварня рискует потерять очень большие суммы на продаже российского производства. По последним данным, бизнес в России оценивался почти в 20 миллиардов крон (более 2,9 миллиарда долларов).В конце марта сообщалось о том, что пивоваренная компания "Балтика", дочерняя организация Carlsberg, продолжит свою работу в России в текущем режиме до приобретения ее новым владельцем после того, как производитель пива Carlsberg заявил о намерении продать свои активы в России и покинуть рынок. Carlsberg также объявлял в начале марта, что останавливает производство в РФ и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом.
https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49767/13/497671345_238:0:2905:2000_1920x0_80_0_0_e7c9a7ebd584b8555108d2239b4cd960.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, carlsberg, дания
10:35 06.04.2022
 
СМИ: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса

Berlingske: Carlsberg ведет переговоры с "Черноголовкой" о продаже бизнеса в России

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкБутылки с пивом
Бутылки с пивом - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в фотобанк
Бутылки с пивом
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 6 апр – РИА Новости. Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, которая приняла решение уйти из российского рынка, ведет переговоры с группой компаний "Черноголовка" и израильской группой CBC о продаже российского бизнеса, сообщила датская газета Berlingske со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что вскоре после того, как корпорация Carlsberg решила выставить на продажу свой крупный российский бизнес, датская пивоварня получила первые запросы о приобретении российских активов.
"Carlsberg пока не сообщила, как будет проходить процесс продажи и когда он будет завершен. Но уже сейчас зарегистрировались первые желающие…. Российский производитель газированных напитков "Черноголовка" проявил интерес к приобретению "Балтики" - так называется российский бизнес Carlsberg, в котором восемь крупных пивоварен и работают более 8 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Второй заинтересованной стороной, по данным издания, является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году.
"О каком уровне цен идет речь, выяснить не удалось. Одни источники утверждают, что первая заявка уже получена, другие утверждают, что Carlsberg ведет диалог с двумя компаниями", - сообщили в издании. Получить комментарии от сторон возможных переговоров газете не удалось.
Как утверждает Berlingske, датская пивоварня рискует потерять очень большие суммы на продаже российского производства. По последним данным, бизнес в России оценивался почти в 20 миллиардов крон (более 2,9 миллиарда долларов).
В конце марта сообщалось о том, что пивоваренная компания "Балтика", дочерняя организация Carlsberg, продолжит свою работу в России в текущем режиме до приобретения ее новым владельцем после того, как производитель пива Carlsberg заявил о намерении продать свои активы в России и покинуть рынок. Carlsberg также объявлял в начале марта, что останавливает производство в РФ и прекращает продажу продукции под своим флагманским брендом.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
29 марта, 12:59
Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко
 
ЭкономикаРоссияCarlsbergДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала