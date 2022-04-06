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Жандармерия сообщила подробности ЧП у посольства России в Бухаресте - РИА Новости, 06.04.2022
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Жандармерия сообщила подробности ЧП у посольства России в Бухаресте
Жандармерия сообщила подробности ЧП у посольства России в Бухаресте - РИА Новости, 06.04.2022
Жандармерия сообщила подробности ЧП у посольства России в Бухаресте
Водитель, который в среду утром врезался в забор у посольства России в Бухаресте, сделал это намеренно и погиб после того, как сам себя поджег, сообщила... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:40
2022-04-06T14:40
в мире
владимир путин
украина
россия
румыния
мид румынии
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КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Водитель, который в среду утром врезался в забор у посольства России в Бухаресте, сделал это намеренно и погиб после того, как сам себя поджег, сообщила пресс-служба жандармерии Румынии.Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. Правоохранительные органы допускают, что действия водителя могли быть намеренными. Румынские СМИ сообщают, что 5 апреля мужчина был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью, но исполнение наказания было отсрочено. В посольстве России в Бухаресте заявили, что погибший стал "жертвой антироссийской истерии и украинской пропаганды". МИД Румынии отрицает, что у инцидента есть политический контекст."Около 06.00 (совпадает с мск) автомобиль умышленно и без разрешения въехал в зону безопасности, установленную вокруг посольства. По пути машина врезалась в пешеходное ограждение и продолжила движение к въездным воротам, но не прошла через них. Оперативно вмешались жандармы службы охраны и безопасности дипломатического представительства, которые попытались вытащить водителя из машины, после чего он поджег себя", - говорится в сообщении, опубликованном на странице жандармерии Румынии в Facebook*.Жандармы запросили помощь пожарных и приняли меры, чтобы позволить проведение следственных мероприятий. Вмешательство охраны позволило избежать угрозы для сотрудников посольства.В жандармерии отметили, что с 24 февраля охрана дипмиссии была усилена за счет увеличения личного состава и обустройства физических заграждений для пешеходов вокруг территории посольства. При этом жандармы поддерживали постоянный контакт со службой безопасности российского представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220406/bukharest-1782027916.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, румыния, мид румынии
14:40 06.04.2022
 
Жандармерия сообщила подробности ЧП у посольства России в Бухаресте

Румынская жандармерия сообщила, что водитель намеренно въехал в забор у посольства России

© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента с автомобилем у посольство России в Бухаресте
Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента с автомобилем у посольство России в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
Сотрудники правоохранительных органов на месте инцидента с автомобилем у посольство России в Бухаресте. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Водитель, который в среду утром врезался в забор у посольства России в Бухаресте, сделал это намеренно и погиб после того, как сам себя поджег, сообщила пресс-служба жандармерии Румынии.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось. Правоохранительные органы допускают, что действия водителя могли быть намеренными. Румынские СМИ сообщают, что 5 апреля мужчина был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью, но исполнение наказания было отсрочено. В посольстве России в Бухаресте заявили, что погибший стал "жертвой антироссийской истерии и украинской пропаганды". МИД Румынии отрицает, что у инцидента есть политический контекст.
На месте инцидента с автомобилем у посольство России в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
10:49
Российский посол рассказал подробности ЧП в Бухаресте
"Около 06.00 (совпадает с мск) автомобиль умышленно и без разрешения въехал в зону безопасности, установленную вокруг посольства. По пути машина врезалась в пешеходное ограждение и продолжила движение к въездным воротам, но не прошла через них. Оперативно вмешались жандармы службы охраны и безопасности дипломатического представительства, которые попытались вытащить водителя из машины, после чего он поджег себя", - говорится в сообщении, опубликованном на странице жандармерии Румынии в Facebook*.
Жандармы запросили помощь пожарных и приняли меры, чтобы позволить проведение следственных мероприятий. Вмешательство охраны позволило избежать угрозы для сотрудников посольства.
В жандармерии отметили, что с 24 февраля охрана дипмиссии была усилена за счет увеличения личного состава и обустройства физических заграждений для пешеходов вокруг территории посольства. При этом жандармы поддерживали постоянный контакт со службой безопасности российского представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники правоохранительных органов у здания посольства России в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
10:55
Посольство России в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва
 
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