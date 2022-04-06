https://ria.ru/20220406/bukharest-1782027916.html
Российский посол рассказал подробности ЧП в Бухаресте
Российский посол рассказал подробности ЧП в Бухаресте - РИА Новости, 06.04.2022
Российский посол рассказал подробности ЧП в Бухаресте
Перед попыткой протаранить ворота посольства РФ Бухаресте водитель загрузил автомобиль канистрами с горючим, сообщил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:49
2022-04-06T10:49
2022-04-06T12:27
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Перед попыткой протаранить ворота посольства РФ Бухаресте водитель загрузил автомобиль канистрами с горючим, сообщил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин."Сегодня утром, видимо, сел в свой автомобиль – этого я не могу утверждать по поводу собственности автомобиля, поставил на соседнее с водителем сидение пару канистр, еще несколько канистр в багажнике", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".Дипломат подчеркнул, что после того, как правоохранители попытались вытащить водителя из машины, он поджег бензин.Валерий Кузьмин не исключил, что пытавшийся протаранить ворота российского посольства мог страдать психической неуравновешенностью."Что здесь можно увидеть? Наверное, для родственников этого человека, для его матери, возможно, отца - это (гибель водителя) большая трагедия. Наверное, он был в состоянии аффекта, наверное, он страдал некой душевной, психической неуравновешенностью", - сказал посол.Посольство РФ в Бухаресте получало сообщения с "угрозами взрыва", сообщил ранее посол.Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что водитель, который погиб, врезавшись в ограждение посольства России в Бухаресте, накануне был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над падчерицей.
https://ria.ru/20220406/bukharest-1782022428.html
https://ria.ru/20220406/soobscheniya-1782029147.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Оцепление возле здания посольства РФ в Бухаресте
Машина врезалась в забор российского посольства в Румынии утром 6 апреля, водитель погиб, сообщил телеканал Digi 24. "Пожар произошел в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось", — говорится на сайте СМИ. Источники телеканала в правоохранительных органах уточнили, что скорость автомобиля была высокая, они не исключают, что это был умышленный поступок. Машина снесла дополнительные ограждения, которые жандармерия установила несколько недель назад из-за протестов по поводу российской спецоперации на Украине.
2022-04-06T10:49
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РИА Новости
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в мире, бухарест, россия
10:49 06.04.2022 (обновлено: 12:27 06.04.2022)
Российский посол рассказал подробности ЧП в Бухаресте
Врезавшаяся в ворота посольства в Бухаресте машина была загружена канистрами с горючим
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Перед попыткой протаранить ворота посольства РФ Бухаресте водитель загрузил автомобиль канистрами с горючим, сообщил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.
"Сегодня утром, видимо, сел в свой автомобиль – этого я не могу утверждать по поводу собственности автомобиля, поставил на соседнее с водителем сидение пару канистр, еще несколько канистр в багажнике", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"
.
Дипломат подчеркнул, что после того, как правоохранители попытались вытащить водителя из машины, он поджег бензин.
Валерий Кузьмин не исключил, что пытавшийся протаранить ворота российского посольства мог страдать психической неуравновешенностью.
"Что здесь можно увидеть? Наверное, для родственников этого человека, для его матери, возможно, отца - это (гибель водителя) большая трагедия. Наверное, он был в состоянии аффекта, наверное, он страдал некой душевной, психической неуравновешенностью", - сказал посол.
Посольство РФ в Бухаресте
получало сообщения с "угрозами взрыва", сообщил ранее посол.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что водитель, который погиб, врезавшись в ограждение посольства России
в Бухаресте, накануне был осужден на 15 лет за сексуальное насилие над падчерицей.