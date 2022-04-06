08:48 06.04.2022 (обновлено: 10:22 06.04.2022)
СМИ: в Бухаресте не исключают, что ЧП у посольства России было намеренным
Digi 24: автомобиль мог врезаться в забор посольства России в Бухаресте намеренно
© REUTERS / Inquam Photos/Octav GaneaСотрудники полиции на месте инцидента с автомобилем у посольство России в Бухаресте
Сотрудники полиции на месте инцидента с автомобилем у посольство России в Бухаресте
КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии на высокой скорости и перед этим снес дополнительные ограждения, предполагается, что этот инцидент мог быть намеренным, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Источники, близкие к следствию, рассказали Digi 24, что это был преднамеренный жест. Таким образом, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение. Следователи рассматривают как вариант аварии, так и намеренного действия", - сообщает канал.
Скорость, с которой машина въехала в ограждение, была очень высокой, машине удалось преодолеть ограждения, установленные жандармерией в последние недели из-за протестов, спровоцированных спецоперацией России на Украине. Движение транспорта вокруг посольства РФ временно остановлено.
Также сообщается, что дежуривший у здания дипмиссии жандарм якобы приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот что-то крикнул ему, а затем поджег себя. Охрана должна будет дать официальные показания.