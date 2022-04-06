https://ria.ru/20220406/bukharest-1782009806.html

СМИ: в Бухаресте не исключают, что ЧП у посольства России было намеренным

СМИ: в Бухаресте не исключают, что ЧП у посольства России было намеренным - РИА Новости, 06.04.2022

СМИ: в Бухаресте не исключают, что ЧП у посольства России было намеренным

Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии на высокой скорости и перед этим снес дополнительные ограждения, предполагается, что этот инцидент мог... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:48

2022-04-06T08:48

2022-04-06T10:22

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бухарест

россия

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КИШИНЕВ, 6 апр - РИА Новости. Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии на высокой скорости и перед этим снес дополнительные ограждения, предполагается, что этот инцидент мог быть намеренным, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Ранее телеканал сообщал, что автомобиль врезался в среду утром в забор посольства России в Бухаресте, после столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось"Источники, близкие к следствию, рассказали Digi 24, что это был преднамеренный жест. Таким образом, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение. Следователи рассматривают как вариант аварии, так и намеренного действия", - сообщает канал.Скорость, с которой машина въехала в ограждение, была очень высокой, машине удалось преодолеть ограждения, установленные жандармерией в последние недели из-за протестов, спровоцированных спецоперацией России на Украине. Движение транспорта вокруг посольства РФ временно остановлено.Также сообщается, что дежуривший у здания дипмиссии жандарм якобы приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот что-то крикнул ему, а затем поджег себя. Охрана должна будет дать официальные показания.

https://ria.ru/20220405/rumyniya-1781961694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, румыния, бухарест, россия