https://ria.ru/20220406/bucha-1782124873.html
На Западе не проверяли истинность материалов из Бучи, заявили в МИД
На Западе не проверяли истинность материалов из Бучи, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
На Западе не проверяли истинность материалов из Бучи, заявили в МИД
Западные политики даже не пытались проверить истинность материалов из Бучи и вынесли вердикт, они несут персональную ответственность за поддержку совершенного... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:22
2022-04-06T16:22
2022-04-06T16:41
в мире
дмитрий песков
москва
россия
киевская область
совет безопасности оон
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западные политики даже не пытались проверить истинность материалов из Бучи и вынесли вердикт, они несут персональную ответственность за поддержку совершенного киевским режимом преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Западные политики и СМИ, даже не пытаясь проверить хоть что-нибудь - может быть, это фейковые фотографии, а может быть, это правдивые - тут же, в одну минуту, опубликовали это как вердикт виновности нашей страны", - сказала она в ходе брифинга.По словам Захаровой, западные политики "несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220406/provokatsiya-1782129294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, москва, россия, киевская область, совет безопасности оон
16:22 06.04.2022 (обновлено: 16:41 06.04.2022)
На Западе не проверяли истинность материалов из Бучи, заявили в МИД
В МИД заявили, что западные политики не пытались проверить истинность материалов из Бучи
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Западные политики даже не пытались проверить истинность материалов из Бучи и вынесли вердикт, они несут персональную ответственность за поддержку совершенного киевским режимом преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западные политики и СМИ, даже не пытаясь проверить хоть что-нибудь - может быть, это фейковые фотографии, а может быть, это правдивые - тут же, в одну минуту, опубликовали это как вердикт виновности нашей страны", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой
, западные политики "несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области
, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева
в адрес Москвы
, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил в понедельник, что Россия
категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН
.