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В МИД заявили о доказательствах непричастности России к провокации в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
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В МИД заявили о доказательствах непричастности России к провокации в Буче
В МИД заявили о доказательствах непричастности России к провокации в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД заявили о доказательствах непричастности России к провокации в Буче
Доказательств непричастности России к событиям в Буче предостаточно, чтобы тема с обвинениями в адрес Москвы была закрыта, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:20
2022-04-06T16:39
в мире
мария захарова
украина
россия
дмитрий песков
москва
киевская область
совет безопасности оон
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Доказательств непричастности России к событиям в Буче предостаточно, чтобы тема с обвинениями в адрес Москвы была закрыта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть уже закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима и всех тех, кто ему в этом содействует или по чьей указке все это исполняется", - сказала Захарова на брифинге.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
https://ria.ru/20220406/bucha-1782121401.html
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украина
россия
москва
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в мире, мария захарова, украина, россия, дмитрий песков, москва, киевская область, совет безопасности оон
16:20 06.04.2022 (обновлено: 16:39 06.04.2022)
 
В МИД заявили о доказательствах непричастности России к провокации в Буче

В МИД заявили, что доказательств непричастности России к провокации в Буче достаточно

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Доказательств непричастности России к событиям в Буче предостаточно, чтобы тема с обвинениями в адрес Москвы была закрыта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть уже закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима и всех тех, кто ему в этом содействует или по чьей указке все это исполняется", - сказала Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
16:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД обвинил западные СМИ в соучастии в провокации в Буче
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
16:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД обвинил западные СМИ в соучастии в провокации в Буче
 
В миреМария ЗахароваУкраинаРоссияДмитрий ПесковМоскваКиевская областьСовет Безопасности ООН
 
 
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