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МИД обвинил западные СМИ в соучастии в провокации в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/bucha-1782121401.html
МИД обвинил западные СМИ в соучастии в провокации в Буче
МИД обвинил западные СМИ в соучастии в провокации в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
МИД обвинил западные СМИ в соучастии в провокации в Буче
Иностранные медиа выступили соучастниками преступления в украинском городе Буча, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:12
2022-04-06T17:22
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
мария захарова
украина
киевская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Иностранные медиа выступили соучастниками преступления в украинском городе Буча, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.Она подчеркнула, что представлено достаточно доказательств невиновности российской стороны, но нужно разобраться в обвинениях со стороны Киева и возможном присутствии западных спецслужб в Буче."Итак, 3 апреля, после того как в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины, а возможно, и спецслужбы других стран, вот в этом тоже надо будет разбираться, и выявлены были якобы свидетельства того, что было оставлено в городе. А на самом деле не оставлено, а совершено, после того как туда вошли подконтрольные — или неподконтрольные — киевскому режиму боевики именно с украинской стороны", — продолжила Захарова.Дипломат отметила, что западные политики и СМИ даже не попытались проверить, соответствуют ли действительности материалы, а опубликовали их в одну минуту "как вердикт виновности" России. По словам Захаровой, именно политики "несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом".Она уточнила, что подобные провокации спонсирует коллективный "Вашингтон, Лондон и Брюссель".Кроме того, Захарова напомнила, что во время дискуссии в ООН Запад уклонился от разбора "вопиющих несостыковок в кадрах из Бучи, которые демонстрировали их СМИ", они просто выдвинули свои обвинения и хотели на этом закрыть тему.В конце минувшей недели украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, на которой видны лежащие на дороге тела. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около останков нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, их могли убить украинские силовики или бойцы территориальной обороны.В Минобороны заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военнослужащих в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за то время, пока этот город находился под контролем российских Вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении вообще не блокировались. При этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220406/bucha-1782064875.html
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россия
украина
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, мария захарова, украина, киевская область, ситуация в днр и лнр
16:12 06.04.2022 (обновлено: 17:22 06.04.2022)
 
МИД обвинил западные СМИ в соучастии в провокации в Буче

МИД обвинил американские и другие западные СМИ в соучастии в провокации в Буче

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Иностранные медиа выступили соучастниками преступления в украинском городе Буча, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Я обвиняю западные СМИ, и прежде всего американские, не просто в распространении фейков и дезинформации, а в соучастии в преступлении в городе Буча".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
Она подчеркнула, что представлено достаточно доказательств невиновности российской стороны, но нужно разобраться в обвинениях со стороны Киева и возможном присутствии западных спецслужб в Буче.
"Итак, 3 апреля, после того как в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины, а возможно, и спецслужбы других стран, вот в этом тоже надо будет разбираться, и выявлены были якобы свидетельства того, что было оставлено в городе. А на самом деле не оставлено, а совершено, после того как туда вошли подконтрольные — или неподконтрольные — киевскому режиму боевики именно с украинской стороны", — продолжила Захарова.
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Дипломат отметила, что западные политики и СМИ даже не попытались проверить, соответствуют ли действительности материалы, а опубликовали их в одну минуту "как вердикт виновности" России. По словам Захаровой, именно политики "несут персональную ответственность за поддержку преступления, которое совершено киевским режимом".

"Очевидно, что этот страшный, преступный фейк, сценарий был сфабрикован для того, чтобы оправдать заранее подготовленный пакет санкций, включая масштабную высылку российских дипломатов из ряда западных стран. Ну и конечно, для того, чтобы осложнить, если не прервать полностью переговоры, на которых Киев начал проявлять признаки реалистичного подхода", — добавила представитель МИД.

Она уточнила, что подобные провокации спонсирует коллективный "Вашингтон, Лондон и Брюссель".
Кроме того, Захарова напомнила, что во время дискуссии в ООН Запад уклонился от разбора "вопиющих несостыковок в кадрах из Бучи, которые демонстрировали их СМИ", они просто выдвинули свои обвинения и хотели на этом закрыть тему.
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В конце минувшей недели украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, на которой видны лежащие на дороге тела. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около останков нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, их могли убить украинские силовики или бойцы территориальной обороны.
В Минобороны заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военнослужащих в Буче, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за то время, пока этот город находился под контролем российских Вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении вообще не блокировались. При этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияМария ЗахароваУкраинаКиевская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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