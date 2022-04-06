https://ria.ru/20220406/bucha-1782064875.html

В Кремле призвали расследовать провокацию в Буче

В Кремле призвали расследовать провокацию в Буче - РИА Новости, 06.04.2022

В Кремле призвали расследовать провокацию в Буче

Чудовищную инсценировку в Буче нужно и важно расследовать, но нужно определиться что будет действительно беспристрастным и независимым расследованием, заявил... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:20

2022-04-06T13:20

2022-04-06T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Чудовищную инсценировку в Буче нужно и важно расследовать, но нужно определиться что будет действительно беспристрастным и независимым расследованием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в среду.Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее призывал к независимому расследованию истории в городе Буча на Украине, которую МО РФ назвало постановкой Киева."Безусловно, чудовищную инсценировку в Буче нужно и должно расследовать. Но это нужно определиться, что будет являться действительно беспристрастным, независимым расследованием. Мы с вами помним различные виды расследований, где Россия не была стороной в последнее время, и которые ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Вот очень важно избежать такой ситуации", - сказал Песков.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/bucha-1782041961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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