https://ria.ru/20220406/bucha-1782053070.html

Песков назвал кадры из Бучи результатом срежиссированной фальсификации

Песков назвал кадры из Бучи результатом срежиссированной фальсификации - РИА Новости, 06.04.2022

Песков назвал кадры из Бучи результатом срежиссированной фальсификации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные о том, что российские военные могли быть вовлечены в военные преступления в украинской Буче,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:41

2022-04-06T12:41

2022-04-06T13:02

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ПАРИЖ, 6 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные о том, что российские военные могли быть вовлечены в военные преступления в украинской Буче, отметив, что представленные кадры являются результатом фальсификации."Мы твердо опровергаем, что наши военные могут быть вовлечены в подобные преступления. Мы настаиваем на том, что видеозаписи, фото, которые вы могли видеть, являются результатом срежиссированной фальсификации", - сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.Отвечая на вопрос ведущего о спутниковых снимках из Бучи, Песков сказал: "Мы настаиваем на том, чтобы эти спутниковые снимки были предметом глубокого расследования".Песков также заявил, что российские военные не наносят удары по мирных жителям, не бомбят дома и гражданские объекты.Пресс-секретарь президента РФ говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский. Полная версия интервью выйдет на телеканале в среду вечером.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Песков заявил ранее, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220406/bucha-1782041961.html

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Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, дмитрий песков, москва, киевская область, совет безопасности оон