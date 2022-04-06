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Глава МИД Индии призвал к независимому расследованию провокации в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/bucha-1782041961.html
Глава МИД Индии призвал к независимому расследованию провокации в Буче
Глава МИД Индии призвал к независимому расследованию провокации в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
Глава МИД Индии призвал к независимому расследованию провокации в Буче
Индия призвала к независимому расследованию провокации в украинской Буче. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:59
2022-04-06T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
субраманиам джайшанкар
василий небензя
нарендра моди
россия
киевская область
киев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Индия призвала к независимому расследованию провокации в украинской Буче.Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления в нижней палате парламента, "мы глубоко обеспокоены этими сообщениями". Он добавил, что Индия поддерживает "призыв к независимому расследованию".Джайшанкар отметил, что Индия продолжает решительно настаивать на немедленном прекращении боевых действий."Мы поощряем переговоры между Украиной и Россией, в том числе на уровне их президентов. Премьер-министр (Индии Нарендра Моди) говорил с ними обоими по этому поводу. Именно такой посыл был передан министру иностранных дел России Сергею Лаврову, когда он находился в Дели. Если Индия может оказать какую-либо помощь в этом вопросе, мы будем рады внести свой вклад", - сказал глава МИД.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
https://ria.ru/20220406/bucha-1782031225.html
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в мире, субраманиам джайшанкар, василий небензя, нарендра моди, россия, киевская область, киев, совет безопасности оон, оон, индия, украина
11:59 06.04.2022
 
Глава МИД Индии призвал к независимому расследованию провокации в Буче

Глава МИД Индии Джайшанкар призвал к независимому расследованию провокации в Буче

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр – РИА Новости. Индия призвала к независимому расследованию провокации в украинской Буче.
Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе выступления в нижней палате парламента, "мы глубоко обеспокоены этими сообщениями". Он добавил, что Индия поддерживает "призыв к независимому расследованию".
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
11:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пекин призвал расследовать, что произошло в Буче на самом деле
Джайшанкар отметил, что Индия продолжает решительно настаивать на немедленном прекращении боевых действий.
"Мы поощряем переговоры между Украиной и Россией, в том числе на уровне их президентов. Премьер-министр (Индии Нарендра Моди) говорил с ними обоими по этому поводу. Именно такой посыл был передан министру иностранных дел России Сергею Лаврову, когда он находился в Дели. Если Индия может оказать какую-либо помощь в этом вопросе, мы будем рады внести свой вклад", - сказал глава МИД.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Кива заявил, что провокация в Буче направлена на раздувание ненависти
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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