https://ria.ru/20220406/bucha-1782031225.html

Пекин призвал расследовать, что произошло в Буче на самом деле

Пекин призвал расследовать, что произошло в Буче на самом деле - РИА Новости, 06.04.2022

Пекин призвал расследовать, что произошло в Буче на самом деле

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что необходимо расследовать провокацию в украинской Буче, любые обвинения должны основываться на фактах. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:03

2022-04-06T11:03

2022-04-06T11:33

обострение ситуации в днр и лнр

китай

в мире

украина

россия

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что необходимо расследовать провокацию в украинской Буче, любые обвинения должны основываться на фактах."Китай придает большое значение гуманитарной ситуации на Украине и крайне обеспокоен причинением вреда гражданскому населению", - заявил дипломат на брифинге в среду.Он добавил, что кадры из Бучи, которые РФ назвала провокацией и инсценировкой, "крайне тревожны, правда и обстоятельства произошедшего должны быть установлены, а гуманитарные вопросы не должны политизироваться".Он отметил, что "любые обвинения должны быть основаны на фактах, и все стороны должны проявлять сдержанность и избегать необоснованных обвинений до завершения расследования".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

https://ria.ru/20220406/bukharest-1782022428.html

китай

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, в мире, украина, россия