https://ria.ru/20220406/bucha-1782008254.html

В МИД осудили поддержку Западом провокации в Буче

В МИД осудили поддержку Западом провокации в Буче - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД осудили поддержку Западом провокации в Буче

Поддержка Западом провокации в Буче является по сути участием в ней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:32

2022-04-06T08:32

2022-04-06T09:00

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Поддержка Западом провокации в Буче является по сути участием в ней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, произошедшее в Буче – это преступление, а не просто "провокация для фотографий, после которой все встали и разошлись по гримеркам"."Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции", - сказала она в эфире радио Sputnik.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.

https://ria.ru/20220405/provokatsii-1781979596.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/lavrov-1781980750.html

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Дарья Буймова

в мире, москва, киевская область, киев, мария захарова