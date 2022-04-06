08:32 06.04.2022 (обновлено: 09:00 06.04.2022)
В МИД осудили поддержку Западом провокации в Буче
В МИД заявили, что поддержка Западом провокации в Буче — по сути участие в ней
© REUTERS / Marko DjuricaПрезидент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Поддержка Западом провокации в Буче является по сути участием в ней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, произошедшее в Буче – это преступление, а не просто "провокация для фотографий, после которой все встали и разошлись по гримеркам".
"Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.