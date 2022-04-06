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В МИД осудили поддержку Западом провокации в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/bucha-1782008254.html
В МИД осудили поддержку Западом провокации в Буче
В МИД осудили поддержку Западом провокации в Буче - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД осудили поддержку Западом провокации в Буче
Поддержка Западом провокации в Буче является по сути участием в ней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:32
2022-04-06T09:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
киевская область
киев
мария захарова
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Поддержка Западом провокации в Буче является по сути участием в ней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, произошедшее в Буче – это преступление, а не просто "провокация для фотографий, после которой все встали и разошлись по гримеркам"."Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции", - сказала она в эфире радио Sputnik.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
https://ria.ru/20220405/provokatsii-1781979596.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/lavrov-1781980750.html
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в мире, москва, киевская область, киев, мария захарова
08:32 06.04.2022 (обновлено: 09:00 06.04.2022)
 
В МИД осудили поддержку Западом провокации в Буче

В МИД заявили, что поддержка Западом провокации в Буче — по сути участие в ней

© REUTERS / Marko DjuricaПрезидент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Marko Djurica
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Поддержка Западом провокации в Буче является по сути участием в ней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, произошедшее в Буче – это преступление, а не просто "провокация для фотографий, после которой все встали и разошлись по гримеркам".
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Россия не исключает новых провокаций по типу Бучи, заявил Небензя
"Это провокация преступная, и она имеет общемировое значение, потому что участвовали в ней не только находящиеся вне правового контекста боевики, а участвуют в ней в том числе так называемые цивилизованные страны, выдавая это за факты и моментально поддержав и по большому счету соучаствуя в этой преступной акции", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
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