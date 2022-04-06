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В галерее Prado воссоздали ароматы с картины Брейгеля - РИА Новости, 06.04.2022
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Культура
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В галерее Prado воссоздали ароматы с картины Брейгеля
В галерее Prado воссоздали ароматы с картины Брейгеля - РИА Новости, 06.04.2022
В галерее Prado воссоздали ароматы с картины Брейгеля
В галерее Prado в Мадриде воссоздали ароматы с картины "Чувство запаха" (1617–1618) Яна Брейгеля-старшего, сообщает The Guardian. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:06
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культура
новости культуры
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музеи
мадрид (город)
питер пауль рубенс
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В галерее Prado в Мадриде воссоздали ароматы с картины "Чувство запаха" (1617–1618) Яна Брейгеля-старшего, сообщает The Guardian. Идея проекта принадлежат Алехандро Вергара, главе отдела фламандской живописи. Как только исследователи определили 80 различных видов растений и цветов, изображенных на картине, парфюмер Грегорио Сола приступил к работе. Созданные им ароматы в музее распрыскивают диффузоры, при нажатии на дисплей. Мастер решил не вызывать в воображении посетителей запах морских свинок, павлинов или гончей, которые присутствуют на полотне. Но он все же не отказался от того, чтобы передать аромат циветы. Хищник изображен на картине свернувшимся в клубок у ног двух обнаженных фигур. Нота достаточно неприятно пахнущая, но ингредиент использовался в рецептах духов 1500-х и 1600-х годов. Считалось, что он позволяет парфюму дольше держаться на коже. Запах циветы, разработанный Сола, полностью синтетический, так что ни одно животное не пострадало. Все остальные ароматы основаны на натуральных эссенциях высокого качества. На полотне "Чувство запаха" Брейгель изобразил пышную флору и фауну. Аллегорические фигуры написал Питер Пауль Рубенс. В XVII веке кардинал Федерико Борромео был настолько восхищен работой Брейгеля, что однажды заявил: он может расслышать запах весны в лепестках и листьях, распустившихся под кистью фламандского мастера.
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новости культуры, выставки, музеи, мадрид (город), питер пауль рубенс
00:06 06.04.2022
 
В галерее Prado воссоздали ароматы с картины Брейгеля

В галерее Prado воссоздали ароматы с картины "Чувство запаха" Яна Брейгеля-старшего

© Museo Nacional del PradoКартина "Чувство запаха" Яна Брейгеля-старшего
Картина Чувство запаха Яна Брейгеля-старшего
© Museo Nacional del Prado
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В галерее Prado в Мадриде воссоздали ароматы с картины "Чувство запаха" (1617–1618) Яна Брейгеля-старшего, сообщает The Guardian.
Идея проекта принадлежат Алехандро Вергара, главе отдела фламандской живописи. Как только исследователи определили 80 различных видов растений и цветов, изображенных на картине, парфюмер Грегорио Сола приступил к работе. Созданные им ароматы в музее распрыскивают диффузоры, при нажатии на дисплей.
Мастер решил не вызывать в воображении посетителей запах морских свинок, павлинов или гончей, которые присутствуют на полотне. Но он все же не отказался от того, чтобы передать аромат циветы. Хищник изображен на картине свернувшимся в клубок у ног двух обнаженных фигур. Нота достаточно неприятно пахнущая, но ингредиент использовался в рецептах духов 1500-х и 1600-х годов. Считалось, что он позволяет парфюму дольше держаться на коже.
Запах циветы, разработанный Сола, полностью синтетический, так что ни одно животное не пострадало. Все остальные ароматы основаны на натуральных эссенциях высокого качества.
На полотне "Чувство запаха" Брейгель изобразил пышную флору и фауну. Аллегорические фигуры написал Питер Пауль Рубенс. В XVII веке кардинал Федерико Борромео был настолько восхищен работой Брейгеля, что однажды заявил: он может расслышать запах весны в лепестках и листьях, распустившихся под кистью фламандского мастера.
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