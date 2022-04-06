https://ria.ru/20220406/breygel-1781928550.html

В галерее Prado воссоздали ароматы с картины Брейгеля

В галерее Prado воссоздали ароматы с картины Брейгеля - РИА Новости, 06.04.2022

В галерее Prado воссоздали ароматы с картины Брейгеля

В галерее Prado в Мадриде воссоздали ароматы с картины "Чувство запаха" (1617–1618) Яна Брейгеля-старшего, сообщает The Guardian. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T00:06

2022-04-06T00:06

2022-04-06T00:06

культура

новости культуры

выставки

музеи

мадрид (город)

питер пауль рубенс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781904571_0:41:1921:1121_1920x0_80_0_0_70dd9fa3e8c8f480ab928ea972d1e065.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В галерее Prado в Мадриде воссоздали ароматы с картины "Чувство запаха" (1617–1618) Яна Брейгеля-старшего, сообщает The Guardian. Идея проекта принадлежат Алехандро Вергара, главе отдела фламандской живописи. Как только исследователи определили 80 различных видов растений и цветов, изображенных на картине, парфюмер Грегорио Сола приступил к работе. Созданные им ароматы в музее распрыскивают диффузоры, при нажатии на дисплей. Мастер решил не вызывать в воображении посетителей запах морских свинок, павлинов или гончей, которые присутствуют на полотне. Но он все же не отказался от того, чтобы передать аромат циветы. Хищник изображен на картине свернувшимся в клубок у ног двух обнаженных фигур. Нота достаточно неприятно пахнущая, но ингредиент использовался в рецептах духов 1500-х и 1600-х годов. Считалось, что он позволяет парфюму дольше держаться на коже. Запах циветы, разработанный Сола, полностью синтетический, так что ни одно животное не пострадало. Все остальные ароматы основаны на натуральных эссенциях высокого качества. На полотне "Чувство запаха" Брейгель изобразил пышную флору и фауну. Аллегорические фигуры написал Питер Пауль Рубенс. В XVII веке кардинал Федерико Борромео был настолько восхищен работой Брейгеля, что однажды заявил: он может расслышать запах весны в лепестках и листьях, распустившихся под кистью фламандского мастера.

https://ria.ru/20220324/pushkinskiy-1779918326.html

мадрид (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музеи, мадрид (город), питер пауль рубенс