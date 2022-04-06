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В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем - РИА Новости, 06.04.2022
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В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем
В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, — это... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:43
2022-04-06T16:28
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
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калининград
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, — это игра с огнем."Очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем", — ответил Грушко на вопрос о возможности организации блокады региона странами, которые его окружают, в том числе Польшей и странами Балтии.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, россия, калининград, прибалтика, польша
11:43 06.04.2022 (обновлено: 16:28 06.04.2022)
 
В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем

Замглавы МИД Грушко назвал сообщения о возможной блокаде Калининграда игрой с огнем

© Depositphotos / oroch2Рыбная деревня, Калининград
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Depositphotos / oroch2
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, — это игра с огнем.
"Очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем", — ответил Грушко на вопрос о возможности организации блокады региона странами, которые его окружают, в том числе Польшей и странами Балтии.
Пассажиры у международного аэропорта Храброво (Калининград) - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:00
Балтийская угроза. Смогут ли Латвия и Литва навредить Калининграду
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ГрушкоРоссияКалининградПрибалтикаПольша
 
 
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