https://ria.ru/20220406/blokada-1782037821.html
В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем
В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, — это... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:43
2022-04-06T11:43
2022-04-06T16:28
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр грушко
россия
калининград
прибалтика
польша
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, — это игра с огнем."Очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем", — ответил Грушко на вопрос о возможности организации блокады региона странами, которые его окружают, в том числе Польшей и странами Балтии.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html
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калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, россия, калининград, прибалтика, польша
11:43 06.04.2022 (обновлено: 16:28 06.04.2022)
В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем
Замглавы МИД Грушко назвал сообщения о возможной блокаде Калининграда игрой с огнем