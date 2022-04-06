https://ria.ru/20220406/blokada-1782037821.html

В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем

В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем - РИА Новости, 06.04.2022

В МИД назвали угрозы о блокаде Калининграда игрой с огнем

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, — это... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:43

2022-04-06T11:43

2022-04-06T16:28

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр грушко

россия

калининград

прибалтика

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152539/50/1525395037_0:128:2450:1506_1920x0_80_0_0_504eb837a02c2377caa7b859dcc7b7d0.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил журналистам, что возможные авантюры европейских стран, направленные на блокаду Калининграда, — это игра с огнем."Очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. Думаю, многие понимают, что это игра с огнем", — ответил Грушко на вопрос о возможности организации блокады региона странами, которые его окружают, в том числе Польшей и странами Балтии.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html

россия

калининград

прибалтика

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр грушко, россия, калининград, прибалтика, польша