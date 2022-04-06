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Журналистка рассказала в ООН о биолабораториях США в Грузии и на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
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Журналистка рассказала в ООН о биолабораториях США в Грузии и на Украине
Журналистка рассказала в ООН о биолабораториях США в Грузии и на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
Журналистка рассказала в ООН о биолабораториях США в Грузии и на Украине
Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева представила на неформальном заседании СБ ООН свой фильм-расследование, посвященный биологической лаборатории имени... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T22:44
2022-04-06T23:57
в мире
мария захарова
сша
игорь кириллов
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киев
министерство обороны сша
войска рхбз
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ООН, 6 апр — РИА Новости. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева представила на неформальном заседании СБ ООН свой фильм-расследование, посвященный биологической лаборатории имени Лугара в Грузии, работающей в сотрудничестве с Минобороны США.В фильме Гайтанджиевой упоминалось, что лабораторию имени Лугара запрещается снимать в радиусе ста метров.Опрошенные жители, проживающие вблизи объекта, жаловались на необъяснимые выбросы в атмосферу со стороны лаборатории, временами появляющиеся специфические запахи.Журналистка показала собравшимся карту Украины с отмеченными на ней финансируемыми США биолабораториями. Также Гайтанджиева продемонстрировала ряд документов из посольства США в Киеве, которые ранее "утекли". В том числе упоминался договор, предположительно, заключенный между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины. По словам журналистки, согласно договору, украинская сторона обязалась передавать США образцы патогенов, выявленных в находящихся на ее территории лабораториях.По словам Гайтанджиевой, согласно документам, Пентагон при участии 4400 украинских и 1000 грузинских военнослужащих проводил биологические эксперименты. Участники этих экспериментов могли столкнуться с "неустановленными рисками здоровью".По мнению журналистки, полученные ею документы указывают на то, что Пентагон выражал готовность приобретать образцы РНК и синовиальных тканей выходцев из России, представителей европеоидной расы.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782147166.html
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в мире, мария захарова, сша, игорь кириллов, россия, киев, министерство обороны сша, войска рхбз, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, оон
22:44 06.04.2022 (обновлено: 23:57 06.04.2022)
 
Журналистка рассказала в ООН о биолабораториях США в Грузии и на Украине

Болгарская журналистка рассказала в ООН о биолабораториях США в Грузии и на Украине

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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ООН, 6 апр — РИА Новости. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева представила на неформальном заседании СБ ООН свой фильм-расследование, посвященный биологической лаборатории имени Лугара в Грузии, работающей в сотрудничестве с Минобороны США.
В фильме Гайтанджиевой упоминалось, что лабораторию имени Лугара запрещается снимать в радиусе ста метров.
Опрошенные жители, проживающие вблизи объекта, жаловались на необъяснимые выбросы в атмосферу со стороны лаборатории, временами появляющиеся специфические запахи.
Журналистка показала собравшимся карту Украины с отмеченными на ней финансируемыми США биолабораториями. Также Гайтанджиева продемонстрировала ряд документов из посольства США в Киеве, которые ранее "утекли". В том числе упоминался договор, предположительно, заключенный между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины. По словам журналистки, согласно договору, украинская сторона обязалась передавать США образцы патогенов, выявленных в находящихся на ее территории лабораториях.
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По словам Гайтанджиевой, согласно документам, Пентагон при участии 4400 украинских и 1000 грузинских военнослужащих проводил биологические эксперименты. Участники этих экспериментов могли столкнуться с "неустановленными рисками здоровью".
По мнению журналистки, полученные ею документы указывают на то, что Пентагон выражал готовность приобретать образцы РНК и синовиальных тканей выходцев из России, представителей европеоидной расы.
Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В миреМария ЗахароваСШАИгорь КирилловРоссияКиевМинистерство обороны СШАВойска РХБЗВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаООН
 
 
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