https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782193987.html

Журналистка рассказала в ООН о биолабораториях США в Грузии и на Украине

Журналистка рассказала в ООН о биолабораториях США в Грузии и на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

Журналистка рассказала в ООН о биолабораториях США в Грузии и на Украине

Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева представила на неформальном заседании СБ ООН свой фильм-расследование, посвященный биологической лаборатории имени... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T22:44

2022-04-06T22:44

2022-04-06T23:57

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ООН, 6 апр — РИА Новости. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева представила на неформальном заседании СБ ООН свой фильм-расследование, посвященный биологической лаборатории имени Лугара в Грузии, работающей в сотрудничестве с Минобороны США.В фильме Гайтанджиевой упоминалось, что лабораторию имени Лугара запрещается снимать в радиусе ста метров.Опрошенные жители, проживающие вблизи объекта, жаловались на необъяснимые выбросы в атмосферу со стороны лаборатории, временами появляющиеся специфические запахи.Журналистка показала собравшимся карту Украины с отмеченными на ней финансируемыми США биолабораториями. Также Гайтанджиева продемонстрировала ряд документов из посольства США в Киеве, которые ранее "утекли". В том числе упоминался договор, предположительно, заключенный между Пентагоном и Министерством здравоохранения Украины. По словам журналистки, согласно договору, украинская сторона обязалась передавать США образцы патогенов, выявленных в находящихся на ее территории лабораториях.По словам Гайтанджиевой, согласно документам, Пентагон при участии 4400 украинских и 1000 грузинских военнослужащих проводил биологические эксперименты. Участники этих экспериментов могли столкнуться с "неустановленными рисками здоровью".По мнению журналистки, полученные ею документы указывают на то, что Пентагон выражал готовность приобретать образцы РНК и синовиальных тканей выходцев из России, представителей европеоидной расы.Минобороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782147166.html

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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