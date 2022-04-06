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Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
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https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782147166.html
Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине
Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине
Российские военные обнаружили на Украине 30 американских биолабораторий, с 2015 года на их работу потрачено 32 миллиона долларов, заявил начальник Войск... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:36
2022-04-06T18:01
министерство обороны рф (минобороны рф)
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили на Украине 30 американских биолабораторий, с 2015 года на их работу потрачено 32 миллиона долларов, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН.По его словам, инфраструктура задействована в работе по трем основным направлениям — мониторингу, сбору опасных штаммов и изучению агентов биологического оружия. Россия, как утверждает представитель армии, "прослеживает систему" в развертывании лабораторий за пределами территории США.Одним из приоритетов исследований Кириллов назвал изучение сибирской язвы, возбудитель которой "характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде". Он представил документы "проекта "Ю-Пи-2", в задачи которого, по данным Минобороны, входило выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. В ведомстве считают, что интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в таких местах также не случаен."По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", — добавил Кириллов.Россия, как заметил начальник войск РХБЗ, может "с высокой долей вероятности утверждать", что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью сконструирован в одной из подведомственных Пентагону лабораторий. Он сравнил распространение с 2007 года АЧС из Грузии в Россию, страны ЕС и Китай — там повсеместно, уверяют в ведомстве, в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса, идентичные разновидности Грузия-2007."Прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов", — привел оценку Кириллов.Военачальник рассказал, что в регионе дислокации центра Лугара (биолаборатория в Тбилиси — прим. ред.) особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками.По данным с сайта Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию российских регионов. Кириллов заявил, что распространение клещей также вызвало вспышки Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Ставрополье и Ростовской области.
https://ria.ru/20220406/laboratoriya-1782063202.html
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https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
17:36 06.04.2022 (обновлено: 18:01 06.04.2022)
 
Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине

Минобороны: спецоперация России выявила нахождение 30 биолабораторий США на Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyКостюмы биологической защиты в лаборатории США
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили на Украине 30 американских биолабораторий, с 2015 года на их работу потрачено 32 миллиона долларов, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН.
По его словам, инфраструктура задействована в работе по трем основным направлениям — мониторингу, сбору опасных штаммов и изучению агентов биологического оружия. Россия, как утверждает представитель армии, "прослеживает систему" в развертывании лабораторий за пределами территории США.
"Во первых, это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе – сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление – научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку", — сказал он.
Одним из приоритетов исследований Кириллов назвал изучение сибирской язвы, возбудитель которой "характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде". Он представил документы "проекта "Ю-Пи-2", в задачи которого, по данным Минобороны, входило выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. В ведомстве считают, что интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в таких местах также не случаен.
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"По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", — добавил Кириллов.
Россия, как заметил начальник войск РХБЗ, может "с высокой долей вероятности утверждать", что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью сконструирован в одной из подведомственных Пентагону лабораторий. Он сравнил распространение с 2007 года АЧС из Грузии в Россию, страны ЕС и Китай — там повсеместно, уверяют в ведомстве, в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса, идентичные разновидности Грузия-2007.
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"Прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов", — привел оценку Кириллов.

Военачальник рассказал, что в регионе дислокации центра Лугара (биолаборатория в Тбилиси — прим. ред.) особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками.

По данным с сайта Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию российских регионов.
Кириллов заявил, что распространение клещей также вызвало вспышки Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Ставрополье и Ростовской области.
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