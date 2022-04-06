https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782147166.html

Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине

Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине

Российские военные обнаружили на Украине 30 американских биолабораторий, с 2015 года на их работу потрачено 32 миллиона долларов, заявил начальник Войск... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:36

2022-04-06T17:36

2022-04-06T18:01

министерство обороны рф (минобороны рф)

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили на Украине 30 американских биолабораторий, с 2015 года на их работу потрачено 32 миллиона долларов, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов на неформальном заседании Совбеза ООН.По его словам, инфраструктура задействована в работе по трем основным направлениям — мониторингу, сбору опасных штаммов и изучению агентов биологического оружия. Россия, как утверждает представитель армии, "прослеживает систему" в развертывании лабораторий за пределами территории США.Одним из приоритетов исследований Кириллов назвал изучение сибирской язвы, возбудитель которой "характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде". Он представил документы "проекта "Ю-Пи-2", в задачи которого, по данным Минобороны, входило выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы. В ведомстве считают, что интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в таких местах также не случаен."По-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях", — добавил Кириллов.Россия, как заметил начальник войск РХБЗ, может "с высокой долей вероятности утверждать", что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью сконструирован в одной из подведомственных Пентагону лабораторий. Он сравнил распространение с 2007 года АЧС из Грузии в Россию, страны ЕС и Китай — там повсеместно, уверяют в ведомстве, в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса, идентичные разновидности Грузия-2007."Прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов", — привел оценку Кириллов.Военачальник рассказал, что в регионе дислокации центра Лугара (биолаборатория в Тбилиси — прим. ред.) особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками.По данным с сайта Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию российских регионов. Кириллов заявил, что распространение клещей также вызвало вспышки Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Ставрополье и Ростовской области.

https://ria.ru/20220406/laboratoriya-1782063202.html

https://ria.ru/20220331/ukraina-1781132506.html

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф)