https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782145478.html

Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории

Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории - РИА Новости, 06.04.2022

Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории

Общий объем финансирования подрядных организаций Пентагона, связанных с программой строительства биологических лабораторий по всему миру, превысил 5 миллиардов... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:32

2022-04-06T17:32

2022-04-06T17:32

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

джордж сорос

министерство обороны сша

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Общий объем финансирования подрядных организаций Пентагона, связанных с программой строительства биологических лабораторий по всему миру, превысил 5 миллиардов долларов с 2005 года, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН."Основными подрядчиками американского военного ведомства, выступают компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", на которые возложено строительство биообъектов, поставка оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Общий объем финансирования подрядных организаций с 2005 года превысил 5 миллиардов долларов", - заявил он.По его словам, непосредственное участие в реализации программ с участием биолабораторий принимают военное ведомство США, Агентство по международному развитию, Фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие организации.По его словам, научное кураторство программ осуществляют исследовательские центры, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта", а также Эджвудский химико-биологический центр сухопутных войск армии США.

https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сша, джордж сорос, министерство обороны сша