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Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории - РИА Новости, 06.04.2022
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Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории
Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории - РИА Новости, 06.04.2022
Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории
Общий объем финансирования подрядных организаций Пентагона, связанных с программой строительства биологических лабораторий по всему миру, превысил 5 миллиардов... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:32
2022-04-06T17:32
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Общий объем финансирования подрядных организаций Пентагона, связанных с программой строительства биологических лабораторий по всему миру, превысил 5 миллиардов долларов с 2005 года, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН."Основными подрядчиками американского военного ведомства, выступают компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", на которые возложено строительство биообъектов, поставка оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Общий объем финансирования подрядных организаций с 2005 года превысил 5 миллиардов долларов", - заявил он.По его словам, непосредственное участие в реализации программ с участием биолабораторий принимают военное ведомство США, Агентство по международному развитию, Фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие организации.По его словам, научное кураторство программ осуществляют исследовательские центры, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта", а также Эджвудский химико-биологический центр сухопутных войск армии США.
https://ria.ru/20220331/biolaboratorii-1781119967.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), сша, джордж сорос, министерство обороны сша
17:32 06.04.2022
 
Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории

Минобороны: США потратили более пяти миллиардов долларов на биолаборатории за 17 лет

© AP Photo / Steven SenneЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Steven Senne
Лабораторные исследования
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Общий объем финансирования подрядных организаций Пентагона, связанных с программой строительства биологических лабораторий по всему миру, превысил 5 миллиардов долларов с 2005 года, сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.
"Основными подрядчиками американского военного ведомства, выступают компании "Метабиота", "Блэк энд Вич" и "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", на которые возложено строительство биообъектов, поставка оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Общий объем финансирования подрядных организаций с 2005 года превысил 5 миллиардов долларов", - заявил он.
По его словам, непосредственное участие в реализации программ с участием биолабораторий принимают военное ведомство США, Агентство по международному развитию, Фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие организации.
По его словам, научное кураторство программ осуществляют исследовательские центры, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывала ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта", а также Эджвудский химико-биологический центр сухопутных войск армии США.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 16:35
Минобороны опубликовало переписку сына Байдена о биолабораториях на Украине
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАДжордж СоросМинистерство обороны США
 
 
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