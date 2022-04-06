https://ria.ru/20220406/biblioteka-1782024263.html
Путин поздравил Библиотеку иностранной литературы со столетием
Путин поздравил Библиотеку иностранной литературы со столетием - РИА Новости, 06.04.2022
Путин поздравил Библиотеку иностранной литературы со столетием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Библиотеки иностранной литературы со столетием, отметив, что "Иностранка" стала признанным культурным,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:30
2022-04-06T10:30
2022-04-06T10:30
культура
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Библиотеки иностранной литературы со столетием, отметив, что "Иностранка" стала признанным культурным, просветительским, научнообразовательным центром, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Московская Библиотека иностранной литературы в субботу отметила свое 100-летие."Одна из крупнейших библиотек страны была основана по инициативе Маргариты Ивановны Рудомино и её единомышленников – творческих, увлечённых людей, подлинных энтузиастов. Во многом благодаря их богатейшему наследию и сложившимся традициям подвижничества и созидания – за прошедшие годы знаменитая "Иностранка" стала признанным культурным, просветительским, научнообразовательным центром и по-настоящему тёплым, гостеприимным домом для широкого круга читателей", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что нынешний коллектив содействует развитию отечественного книжного, библиотечного дела, воплощает в жизнь разноплановые, неизменно интересные проекты."И конечно, особо отмечу ваш значимый вклад в упрочение международного гуманитарного сотрудничества, укрепление доверия и взаимопонимания между людьми. Ещё раз с юбилеем! Всего вам самого доброго", - добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, владимир путин, общество
Путин поздравил Библиотеку иностранной литературы со столетием
Президент Путин: Библиотека иностранной литературы стала признанным культурным центром
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Библиотеки иностранной литературы со столетием, отметив, что "Иностранка" стала признанным культурным, просветительским, научнообразовательным центром, телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
Московская Библиотека иностранной литературы в субботу отметила свое 100-летие.
"Одна из крупнейших библиотек страны была основана по инициативе Маргариты Ивановны Рудомино и её единомышленников – творческих, увлечённых людей, подлинных энтузиастов. Во многом благодаря их богатейшему наследию и сложившимся традициям подвижничества и созидания – за прошедшие годы знаменитая "Иностранка" стала признанным культурным, просветительским, научнообразовательным центром и по-настоящему тёплым, гостеприимным домом для широкого круга читателей", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что нынешний коллектив содействует развитию отечественного книжного, библиотечного дела, воплощает в жизнь разноплановые, неизменно интересные проекты.
"И конечно, особо отмечу ваш значимый вклад в упрочение международного гуманитарного сотрудничества, укрепление доверия и взаимопонимания между людьми. Ещё раз с юбилеем! Всего вам самого доброго", - добавляется в сообщении.