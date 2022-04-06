https://ria.ru/20220406/biblioteka-1782024263.html

Путин поздравил Библиотеку иностранной литературы со столетием

Путин поздравил Библиотеку иностранной литературы со столетием - РИА Новости, 06.04.2022

Путин поздравил Библиотеку иностранной литературы со столетием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Библиотеки иностранной литературы со столетием, отметив, что "Иностранка" стала признанным культурным,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:30

2022-04-06T10:30

2022-04-06T10:30

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Библиотеки иностранной литературы со столетием, отметив, что "Иностранка" стала признанным культурным, просветительским, научно­образовательным центром, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Московская Библиотека иностранной литературы в субботу отметила свое 100-летие."Одна из крупнейших библиотек страны была основана по инициативе Маргариты Ивановны Рудомино и её единомышленников – творческих, увлечённых людей, подлинных энтузиастов. Во многом благодаря их богатейшему наследию и сложившимся традициям подвижничества и созидания – за прошедшие годы знаменитая "Иностранка" стала признанным культурным, просветительским, научно­образовательным центром и по-настоящему тёплым, гостеприимным домом для широкого круга читателей", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что нынешний коллектив содействует развитию отечественного книжного, библиотечного дела, воплощает в жизнь разноплановые, неизменно интересные проекты."И конечно, особо отмечу ваш значимый вклад в упрочение международного гуманитарного сотрудничества, укрепление доверия и взаимопонимания между людьми. Ещё раз с юбилеем! Всего вам самого доброго", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220405/leninka-1781876625.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир путин, общество