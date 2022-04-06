Поток беженцев в Ростовскую область не снижается, заявил губернатор
Глава Ростовской области Голубев заявил. что поток беженцев из Донбасса не снижается
© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Поток беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область пока не снижается, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"У нас количество прибывающих (беженцев) пока не снижается", - сказал он журналистам, уточнив, что ежесуточно границу РФ в Ростовской области пересекают от 10 до 20 тысяч человек.
Часть людей транзитом следует в другие регионы России, а часть остаются в Ростовской области. На сегодняшний день, по информации Голубева, в регионе находятся порядка 5,5 тысяч беженцев. Количество пунктов временного размещения колеблется от 75 до 95 в зависимости от нагрузки.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.