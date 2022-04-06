https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782009136.html

Поток беженцев в Ростовскую область не снижается, заявил губернатор

Поток беженцев в Ростовскую область не снижается, заявил губернатор - РИА Новости, 06.04.2022

Поток беженцев в Ростовскую область не снижается, заявил губернатор

Поток беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область пока не снижается, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:43

2022-04-06T08:43

2022-04-06T08:43

обострение ситуации в днр и лнр

общество

владимир путин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Поток беженцев из Луганской и Донецкой народных республик в Ростовскую область пока не снижается, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев."У нас количество прибывающих (беженцев) пока не снижается", - сказал он журналистам, уточнив, что ежесуточно границу РФ в Ростовской области пересекают от 10 до 20 тысяч человек.Часть людей транзитом следует в другие регионы России, а часть остаются в Ростовской области. На сегодняшний день, по информации Голубева, в регионе находятся порядка 5,5 тысяч беженцев. Количество пунктов временного размещения колеблется от 75 до 95 в зависимости от нагрузки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782008744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, украина, донбасс