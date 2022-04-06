Глава Ростовской области рассказал о введенном из-за беженцев режиме ЧС
Глава Ростовской области Голубев заявил, что введенный из-за беженцев режим ЧС оправдан
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Ростовской области из-за беженцев из Донбасса, оправдан и необходим, заявил журналистам губернатор Василий Голубев.
Режим ЧС был введен на территории всех муниципалитетов Ростовской области из-за беженцев из Донбасса с 19 февраля.
"Необходимость (режима ЧС) сохраняется совершенно точно", - сказал губернатор, добавив, что беженцы продолжают прибывать на территорию региона. При этом специальный режим позволяет оперативно задействовать дополнительные ресурсы для помощи людям.
"В нынешней ситуации считаю, что режим ЧС оправдан и позволяет оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию", - отметил Голубев.
Говорить об отмене такого режима можно будет после снижения потока прибывающих беженцев и освобождения пунктов временного размещения, считает он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.