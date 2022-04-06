https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782008744.html

Глава Ростовской области рассказал о введенном из-за беженцев режиме ЧС

Глава Ростовской области рассказал о введенном из-за беженцев режиме ЧС - РИА Новости, 06.04.2022

Глава Ростовской области рассказал о введенном из-за беженцев режиме ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Ростовской области из-за беженцев из Донбасса, оправдан и необходим, заявил журналистам губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:37

2022-04-06T08:37

2022-04-06T08:37

общество

владимир путин

василий голубев

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Ростовской области из-за беженцев из Донбасса, оправдан и необходим, заявил журналистам губернатор Василий Голубев.Режим ЧС был введен на территории всех муниципалитетов Ростовской области из-за беженцев из Донбасса с 19 февраля."Необходимость (режима ЧС) сохраняется совершенно точно", - сказал губернатор, добавив, что беженцы продолжают прибывать на территорию региона. При этом специальный режим позволяет оперативно задействовать дополнительные ресурсы для помощи людям.Говорить об отмене такого режима можно будет после снижения потока прибывающих беженцев и освобождения пунктов временного размещения, считает он.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782008437.html

https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782006933.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, василий голубев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ростовская область