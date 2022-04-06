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Глава Ростовской области рассказал о введенном из-за беженцев режиме ЧС - РИА Новости, 06.04.2022
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Глава Ростовской области рассказал о введенном из-за беженцев режиме ЧС
Глава Ростовской области рассказал о введенном из-за беженцев режиме ЧС - РИА Новости, 06.04.2022
Глава Ростовской области рассказал о введенном из-за беженцев режиме ЧС
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Ростовской области из-за беженцев из Донбасса, оправдан и необходим, заявил журналистам губернатор Василий Голубев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:37
2022-04-06T08:37
общество
владимир путин
василий голубев
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Ростовской области из-за беженцев из Донбасса, оправдан и необходим, заявил журналистам губернатор Василий Голубев.Режим ЧС был введен на территории всех муниципалитетов Ростовской области из-за беженцев из Донбасса с 19 февраля."Необходимость (режима ЧС) сохраняется совершенно точно", - сказал губернатор, добавив, что беженцы продолжают прибывать на территорию региона. При этом специальный режим позволяет оперативно задействовать дополнительные ресурсы для помощи людям.Говорить об отмене такого режима можно будет после снижения потока прибывающих беженцев и освобождения пунктов временного размещения, считает он.Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220406/bezhentsy-1782008437.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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общество, владимир путин, василий голубев, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ростовская область
08:37 06.04.2022
 
Глава Ростовской области рассказал о введенном из-за беженцев режиме ЧС

Глава Ростовской области Голубев заявил, что введенный из-за беженцев режим ЧС оправдан

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Ростовской области из-за беженцев из Донбасса, оправдан и необходим, заявил журналистам губернатор Василий Голубев.
Режим ЧС был введен на территории всех муниципалитетов Ростовской области из-за беженцев из Донбасса с 19 февраля.
Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
08:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Организованного возврата беженцев из Донбасса на родину пока нет
"Необходимость (режима ЧС) сохраняется совершенно точно", - сказал губернатор, добавив, что беженцы продолжают прибывать на территорию региона. При этом специальный режим позволяет оперативно задействовать дополнительные ресурсы для помощи людям.
"В нынешней ситуации считаю, что режим ЧС оправдан и позволяет оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию", - отметил Голубев.
Говорить об отмене такого режима можно будет после снижения потока прибывающих беженцев и освобождения пунктов временного размещения, считает он.
Беженцы из ЛНР и ДНР начали прибывать в Ростовскую область с 18 февраля, после того как руководство республик объявило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР заселяются в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Беженцев из Донбасса приняли как минимум 73 российских региона
 
ОбществоВладимир ПутинВасилий ГолубевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияРостовская область
 
 
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