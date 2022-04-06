https://ria.ru/20220406/benzin-1782176856.html

В Британии рост цен на бензин в марте побил исторический рекорд

В Британии рост цен на бензин в марте побил исторический рекорд - РИА Новости, 06.04.2022

В Британии рост цен на бензин в марте побил исторический рекорд

Рост цен на бензин в марте в Великобритании побил исторический рекорд, сообщает британская ассоциация автомобилистов RAC. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:03

2022-04-06T20:03

2022-04-06T23:48

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ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости. Рост цен на бензин в марте в Великобритании побил исторический рекорд, сообщает британская ассоциация автомобилистов RAC."Согласно новым данным RAC Fuel Watch (аналитический центр. — Прим. ред.), цены на бензин в марте выросли больше, чем в любом предыдущем месяце за всю историю, несмотря на то что министр финансов объявил о снижении пошлины на топливо на пять пенсов", — отмечается в сообщении.Там уточняется, что помимо достижения новой рекордно высокой цены в 167,3 пенса (около 2,2 доллара) 22 марта, средняя стоимость литра неэтилированного бензина выросла на огромные 11,62 пенса и к концу месяца составила 163,28 пенса (2,1 доллара) за литр — самый большой рост, когда-либо зафиксированный RAC за один месяц. Предыдущий самый большой месячный прирост был в октябре прошлого года, когда цены на бензин выросли на 7,43 пенса за литр.Еще более значительно увеличилась стоимость дизельного топлива, добавили в ассоциации автомобилистов. Средняя цена дизельного топлива взлетела на 22,06 пенса за литр, достигнув максимума в 179,9 пенса (2,4 доллара) 23 марта и завершив месяц на уровне 177,29 пенса (2,3 доллара)."Это увеличение в три раза превышает показатель, зафиксированный в мае 2008 года, предыдущем худшем месяце для роста цен на дизельное топливо, когда стоимость литра выросла на 8,43 пенса", — подчеркнули в RAC."Почти ежедневное повышение цен в течение марта серьезно сказалось на кошельках водителей. Сейчас заправка 55-литрового семейного бензинового автомобиля стоит почти 90 фунтов стерлингов (118 долларов. — Прим. ред.), что на 6,38 фунта стерлингов больше, чем в начале месяца, и на 22 фунта стерлингов больше, чем год назад (рост на 32%)", — указали в ассоциации.При этом эффект роста цен на дизельное топливо еще более заметен: стоимость бака выросла на 12 фунтов стерлингов в марте, с 85,38 до 97,51 фунта стерлингов (127,7 доллара) — примерно на 15 фунтов больше, чем в начале января, и почти на 28 фунтов стерлингов больше, чем годом ранее (рост на 40%).По мнению RAC, объявленное британским Минфином снижение топливной пошлины на пять пенсов не имело существенного значения для цен на заправках, это отчасти связано с тем, что снижение, распространяемое на оптовую стоимость топлива, произошло в день, когда цена на нефть подскочила на шесть долларов за баррель, что привело к росту затрат, которые розничные торговцы платят за покупку топлива. "Если бы канцлер не сократил пошлины, водители платили бы за топливо еще больше, чем раньше. Несмотря на это, средние цены на бензин и дизельное топливо упали лишь на разочаровывающие 3,73 пенса и 2,61 пенса соответственно после выступления канцлера в Палате общин", — добавили в ассоциации."Без сомнения, эти цифры самым наглядным образом показывают, насколько цены на топливо способствуют кризису стоимости жизни, который затронет домохозяйства по всей стране. Мы знаем, что очень многие водители зависят от своих транспортных средств, например, из-за отсутствия реальных альтернатив, поэтому цены на топливо, должно быть, начинают оказывать чрезвычайно пагубное влияние на финансы людей, особенно с низким доходом", — отметил представитель RAC Fuel Саймон Уильямс.По его словам, эта Пасха — традиционно самое насыщенное время для поездок на авто в году — становится самой дорогостоящей для водителей за всю историю наблюдений.

https://ria.ru/20220406/kapital-1781994141.html

https://ria.ru/20220405/germaniya-1781960205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бензин, великобритания, экономика, авто, в мире, цены