https://ria.ru/20220406/belorussiya-1782095756.html

В Белоруссии задержали подозреваемых в диверсиях на железных дорогах

В Белоруссии задержали подозреваемых в диверсиях на железных дорогах - РИА Новости, 06.04.2022

В Белоруссии задержали подозреваемых в диверсиях на железных дорогах

МВД Белоруссии сообщило, что задержаны четверо подозреваемых в уничтожении элементов инфраструктуры железной дороги, двое были ранены при задержании, когда... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:46

2022-04-06T14:46

2022-04-06T15:19

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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. МВД Белоруссии сообщило, что задержаны четверо подозреваемых в уничтожении элементов инфраструктуры железной дороги, двое были ранены при задержании, когда оказали активное сопротивление силовикам."Мы уже сообщали о задержании лиц, подозреваемых в совершении подобных террористических атак. Очередные спецоперации проведены в Бобруйском и Борисовском районах", - сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МВД.По ее данным, в ночь на 30 марта задержаны трое жителей Бобруйска 27 и 28 лет, подозреваемых в причастности к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. Аппаратура, обеспечивающая движение железнодорожных составов, была взломана и сожжена 28 марта. "Во время задержания террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие на поражение. Один из преступников ранен и находится в лечебном учреждении. Другим оказана медпомощь на месте", - сообщили в пресс-службе.Как отметили в МВД, на днях задержан подозреваемый в аналогичном преступлении, совершенном в ночь на 25 марта в Борисовском районе. "Его поимка стала возможной во многом благодаря неравнодушным гражданам, сообщившим в милицию о подозрительном автомобиле, стоявшем на протяжении нескольких часов неподалеку от места совершения преступления. Террористом оказался 40-летний житель Минского района, ранее судимый за убийство с особой жестокостью", - отметили в пресс-службе, добавив, что "при задержании он также оказал активное сопротивление, применено оружие на поражение".Мужчина ранен, находится в лечебном учреждении, уточнили в пресс-службе.После задержания в автомобиле первой группы задержанных обнаружили радиостанции и специально изготовленное устройство для "схода с рельс" подвижного состава, что, как отмечают в ведомстве, свидетельствует об их намерении совершить очередной теракт. "Задержанные дают признательные показания, в том числе о своих кураторах из Bypol (близкое к белорусской оппозиции формирование, признанное в Белоруссии экстремистским – ред.). Что важно – мотив совершения преступлений – корыстный. За акцию они получили в эквиваленте одной тысячи долларов", - добавили в пресс-службе.По ее данным, у задержанного в Борисовском районе в ходе обыска в доме и автомобиле обнаружили и изъяли несколько единиц оружия, радиостанции, бинокль, ноутбук, мобильные телефоны, что говорит о тщательной подготовке к совершению преступления. Как и в предыдущем случае движущим мотивом стала корысть, заявили в пресс-службе."Экстремистское формирование Bypol продолжает открыто призывать белорусов к совершению терактов на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры через так называемый план "Перамога" ("Победа" - ред.), фактически формируя на территории страны спящие террористические ячейки. К этой деятельности подключились другие экстремистские Telegram-каналы. У нас есть достоверная оперативная информация о тех, кто намеревается совершить теракты на объектах железнодорожного транспорта. В ближайшее время они будут задержаны аналогичным образом", - заявили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что "действия лиц, замышляющих подобные диверсии на Белорусской железной дороге, будут жестко пресекаться с использованием оружия".На фоне российской военной спецоперации по демилитаризации Украины признанные в Белоруссии террористическими и экстремистскими организациями структуры, близкие к белорусской оппозиции, обвинили Белорусскую железную дорогу в перевозке военных грузов для РФ и призвали белорусов предпринимать действия по блокировке железнодорожного движения. Правоохранительные органы Белоруссии ранее сообщали о нескольких уголовных делах о теракте из-за уничтожения сигнального оборудования и блокирования железнодорожных путей в стране, а также о подготовке к терактам и повреждению железнодорожной инфраструктуры.Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявлял, что любые действия по повреждению железнодорожный путей и нарушению работы железной дороги будут жестко пресекаться. Инфраструктура Белорусской железной дороги была взята под контроль органов внутренних дел и внутренних войск.

https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779387697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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