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Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда - РИА Новости, 06.04.2022
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Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда
Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда - РИА Новости, 06.04.2022
Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда
Уровень бедности в России по итогам 2021 года существенно снизился, но сегодня ситуация в экономке непростая, важно поддержать семьи с критически низкими... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:47
2022-04-06T09:47
общество
общероссийский народный фронт
ольга баталина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уровень бедности в России по итогам 2021 года существенно снизился, но сегодня ситуация в экономке непростая, важно поддержать семьи с критически низкими доходами, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."По итогам 2021 года у нас уровень бедности достаточно существенно снизился, он составлял 11%, но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая, вы уже верно отмечали и достаточно значительный рост цен, и проблемы, которые могут возникать в сфере занятости, поэтому сейчас очень важно поддержать семьи вот с этими критически низкими доходами", - сказала она в ходе эфира на площадке ОНФ.Она пояснила, что при расчетах под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума. Баталина уточнила, что среди граждан с такими доходами доля граждан с детьми очень высокая, поэтому в первоочередном порядке помощь направляется тем, кто находится в такой трудной жизненной ситуации.
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общество, общероссийский народный фронт, ольга баталина
09:47 06.04.2022
 
Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда

Замглавы Минтруда Баталина заявила о снижении уровня бедности по итогам 2021 года

© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Depositphotos / gregorylee
Десятирублевая монета. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уровень бедности в России по итогам 2021 года существенно снизился, но сегодня ситуация в экономке непростая, важно поддержать семьи с критически низкими доходами, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"По итогам 2021 года у нас уровень бедности достаточно существенно снизился, он составлял 11%, но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая, вы уже верно отмечали и достаточно значительный рост цен, и проблемы, которые могут возникать в сфере занятости, поэтому сейчас очень важно поддержать семьи вот с этими критически низкими доходами", - сказала она в ходе эфира на площадке ОНФ.
Она пояснила, что при расчетах под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума. Баталина уточнила, что среди граждан с такими доходами доля граждан с детьми очень высокая, поэтому в первоочередном порядке помощь направляется тем, кто находится в такой трудной жизненной ситуации.
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16 марта, 16:58
Путин поручил снизить уровень бедности
 
ОбществоОбщероссийский народный фронтОльга Баталина
 
 
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