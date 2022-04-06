https://ria.ru/20220406/bednost-1782017782.html
Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда
Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда - РИА Новости, 06.04.2022
Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда
Уровень бедности в России по итогам 2021 года существенно снизился, но сегодня ситуация в экономке непростая, важно поддержать семьи с критически низкими... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:47
2022-04-06T09:47
2022-04-06T09:47
общество
общероссийский народный фронт
ольга баталина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уровень бедности в России по итогам 2021 года существенно снизился, но сегодня ситуация в экономке непростая, важно поддержать семьи с критически низкими доходами, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."По итогам 2021 года у нас уровень бедности достаточно существенно снизился, он составлял 11%, но мы с вами понимаем объективно, что сейчас ситуация в экономике непростая, вы уже верно отмечали и достаточно значительный рост цен, и проблемы, которые могут возникать в сфере занятости, поэтому сейчас очень важно поддержать семьи вот с этими критически низкими доходами", - сказала она в ходе эфира на площадке ОНФ.Она пояснила, что при расчетах под бедными понимаются семьи со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума. Баталина уточнила, что среди граждан с такими доходами доля граждан с детьми очень высокая, поэтому в первоочередном порядке помощь направляется тем, кто находится в такой трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20220316/bednost-1778489669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, общероссийский народный фронт, ольга баталина
Уровень бедности существенно снизился, заявили в Минтруда
Замглавы Минтруда Баталина заявила о снижении уровня бедности по итогам 2021 года