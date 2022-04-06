https://ria.ru/20220406/bayden-1782098259.html

Американцы назвали имя теневого президента США

Шутка над Байденом навела американцев на мысль о теневом президенте - РИА Новости, 06.04.2022

Американцы назвали имя теневого президента США

Читатели американского портала Breitbart резко отреагировали на каламбур, который устроили президент США Джо Байден и экс-глава государства Барак Обама. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:52

2022-04-06T14:52

2022-04-06T15:04

в мире

джо байден

барак обама

владимир путин

ливия

сша

сирия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart резко отреагировали на каламбур, который устроили президент США Джо Байден и экс-глава государства Барак Обама.Бывший американский лидер в начале выступления обратился к действующему хозяину Белого дома со словами "Вице-президент Байден...", чем вызвал восторженную реакцию у присутствующих в зале. После речи Обамы сам Байден тоже решил пошутить."Меня зовут Джо Байден, я вице-президент Барака Обамы", — заявил он.Многие пользователи Сети сочли такое поведение странным, а некоторые вовсе выразили мнение, что все эти слова могли быть не шуткой."Байдена никто не уважает, даже свои", — считает Haimish."Обама назвал Байдена вице-президентом. Смешная шутка, потому что правда", — написал Bud Spencer."Сущая правда. Каждый раз, когда один из его лакеев начинает со слов "Позвольте внести ясность", это говорит Обама", — согласился FrancisCastiglione."Поверить не могу, что Байден — наш президент. Правда, я и при Обаме поверить не мог", — подчеркнул David Lee."Теневому президенту Обаме пришлось выйти из-за кулис — нынешняя администрация не справляется. Если приглядитесь к лицу Обамы, то увидите, что он зол как черт — лишняя публичность ему не нужна", — сыронизировал Smackademic, PhD. Depl. Stud."А Байден на прошлой неделе заявил в ответ репортеру, что "проконсультируется с президентом". С президентом!" — вспомнил Robert Stanson."Барак Обама до сих пор сдерживает свое обещание круто изменить Америку. Только на сей раз руками Джо", — подытожили читатели.Ранее Байден во время церемонии спуска на воду атомной подводной лодки допустил ошибку, приписав жене Барака Обамы Мишель должность бывшего вице-президента. В действительности этот пост в 2011 году занимал он сам. Позже текст речи с зачеркнутой и исправленной оговоркой опубликовали на сайте Белого дома.Президент США довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220406/odinochestvo-1781990876.html

https://ria.ru/20220329/bayden-1780604515.html

https://ria.ru/20220325/bayden-1780176432.html

ливия

сша

сирия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, ливия, сша, сирия