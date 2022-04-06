https://ria.ru/20220406/bayden-1782098259.html
Американцы назвали имя теневого президента США
Шутка над Байденом навела американцев на мысль о теневом президенте - РИА Новости, 06.04.2022
Американцы назвали имя теневого президента США
Читатели американского портала Breitbart резко отреагировали на каламбур, который устроили президент США Джо Байден и экс-глава государства Барак Обама. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:52
2022-04-06T14:52
2022-04-06T15:04
в мире
джо байден
барак обама
владимир путин
ливия
сша
сирия
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780202394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_edd87e90495ac8d377dc07ab31537356.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Читатели американского портала Breitbart резко отреагировали на каламбур, который устроили президент США Джо Байден и экс-глава государства Барак Обама.Бывший американский лидер в начале выступления обратился к действующему хозяину Белого дома со словами "Вице-президент Байден...", чем вызвал восторженную реакцию у присутствующих в зале. После речи Обамы сам Байден тоже решил пошутить."Меня зовут Джо Байден, я вице-президент Барака Обамы", — заявил он.Многие пользователи Сети сочли такое поведение странным, а некоторые вовсе выразили мнение, что все эти слова могли быть не шуткой."Байдена никто не уважает, даже свои", — считает Haimish."Обама назвал Байдена вице-президентом. Смешная шутка, потому что правда", — написал Bud Spencer."Сущая правда. Каждый раз, когда один из его лакеев начинает со слов "Позвольте внести ясность", это говорит Обама", — согласился FrancisCastiglione."Поверить не могу, что Байден — наш президент. Правда, я и при Обаме поверить не мог", — подчеркнул David Lee."Теневому президенту Обаме пришлось выйти из-за кулис — нынешняя администрация не справляется. Если приглядитесь к лицу Обамы, то увидите, что он зол как черт — лишняя публичность ему не нужна", — сыронизировал Smackademic, PhD. Depl. Stud."А Байден на прошлой неделе заявил в ответ репортеру, что "проконсультируется с президентом". С президентом!" — вспомнил Robert Stanson."Барак Обама до сих пор сдерживает свое обещание круто изменить Америку. Только на сей раз руками Джо", — подытожили читатели.Ранее Байден во время церемонии спуска на воду атомной подводной лодки допустил ошибку, приписав жене Барака Обамы Мишель должность бывшего вице-президента. В действительности этот пост в 2011 году занимал он сам. Позже текст речи с зачеркнутой и исправленной оговоркой опубликовали на сайте Белого дома.Президент США довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220406/odinochestvo-1781990876.html
https://ria.ru/20220329/bayden-1780604515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, ливия, сша, сирия
14:52 06.04.2022 (обновлено: 15:04 06.04.2022)
Шутка над Байденом навела американцев на мысль о теневом президенте
Читатели Breitbart назвали Обаму теневым президентом США после его шутки над Байденом
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Читатели американского портала Breitbart
резко отреагировали на каламбур, который устроили президент США Джо Байден и экс-глава государства Барак Обама.
Бывший американский лидер в начале выступления обратился к действующему хозяину Белого дома со словами "Вице-президент Байден...", чем вызвал восторженную реакцию у присутствующих в зале. После речи Обамы сам Байден тоже решил пошутить.
"Меня зовут Джо Байден, я вице-президент Барака Обамы", — заявил он.
Многие пользователи Сети сочли такое поведение странным, а некоторые вовсе выразили мнение, что все эти слова могли быть не шуткой.
"Байдена никто не уважает, даже свои", — считает Haimish.
"Обама назвал Байдена вице-президентом. Смешная шутка, потому что правда", — написал Bud Spencer.
"Сущая правда. Каждый раз, когда один из его лакеев начинает со слов "Позвольте внести ясность", это говорит Обама", — согласился FrancisCastiglione.
"Поверить не могу, что Байден — наш президент. Правда, я и при Обаме поверить не мог", — подчеркнул David Lee.
"Теневому президенту Обаме пришлось выйти из-за кулис — нынешняя администрация не справляется. Если приглядитесь к лицу Обамы, то увидите, что он зол как черт — лишняя публичность ему не нужна", — сыронизировал Smackademic, PhD. Depl. Stud.
"А Байден на прошлой неделе заявил в ответ репортеру, что "проконсультируется с президентом". С президентом!" — вспомнил Robert Stanson.
"Барак Обама до сих пор сдерживает свое обещание круто изменить Америку. Только на сей раз руками Джо", — подытожили читатели.
Ранее Байден во время церемонии спуска на воду атомной подводной лодки допустил ошибку, приписав жене Барака Обамы Мишель должность бывшего вице-президента. В действительности этот пост в 2011 году занимал он сам. Позже текст речи с зачеркнутой и исправленной оговоркой опубликовали на сайте
Белого дома.
Президент США довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию Владимира Путина
, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией и Ирак с Ираном
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>