https://ria.ru/20220406/barter-1782004656.html

В Турции рассказали о возможности бартерной торговли с Россией

В Турции рассказали о возможности бартерной торговли с Россией - РИА Новости, 06.04.2022

В Турции рассказали о возможности бартерной торговли с Россией

В Турции и России рассматривают возможности бартерной торговли, у Анкары уже был такой опыт, заявил глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T07:58

2022-04-06T07:58

2022-04-06T07:58

сша

россия

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fd4f37274ca72262985e02f9c1812.jpg

АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. В Турции и России рассматривают возможности бартерной торговли, у Анкары уже был такой опыт, заявил глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.

https://ria.ru/20220406/torgovlya-1782003640.html

сша

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, турция, в мире