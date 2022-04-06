https://ria.ru/20220406/barter-1782004656.html
В Турции рассказали о возможности бартерной торговли с Россией
В Турции рассказали о возможности бартерной торговли с Россией - РИА Новости, 06.04.2022
В Турции рассказали о возможности бартерной торговли с Россией
В Турции и России рассматривают возможности бартерной торговли, у Анкары уже был такой опыт, заявил глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T07:58
2022-04-06T07:58
2022-04-06T07:58
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АНКАРА, 6 апр – РИА Новости. В Турции и России рассматривают возможности бартерной торговли, у Анкары уже был такой опыт, заявил глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ранее предлагала Москве перейти на национальные валюты в торговле.Президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом он заявил, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку страна дорожит своей репутацией.
https://ria.ru/20220406/torgovlya-1782003640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, турция, в мире
В Турции рассказали о возможности бартерной торговли с Россией
Турецко-российский деловой совет: Москва и Анкара рассматривают бартерную торговлю