https://ria.ru/20220406/bank-1782058358.html

Госдума приняла закон об ограничении повышенных комиссий банков

Госдума приняла закон об ограничении повышенных комиссий банков - РИА Новости, 06.04.2022

Госдума приняла закон об ограничении повышенных комиссий банков

Госдума приняла закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:00

2022-04-06T13:00

2022-04-06T13:00

экономика

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на устранение дискриминационных повышенных банковских комиссий под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.Документ предусматривает, что установление дополнительных, повышенных сборов, комиссионных и иных вознаграждений, взимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, не относится к мерам, направленным на противодействие отмыванию преступных доходов. Это изменение вносится в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".Проект также запрещает взимание банком комиссии при переводе денежных средств со счетов физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с изменением или расторжением договоров банковского счета или иных договоров, регулирующих обслуживание этих лиц в кредитной организации, в размере, превышающем размер комиссионного вознаграждения при переводе денег с их счетов при иных условиях. Соответствующая норма вносится в закон "О банках и банковской деятельности".Закон должен вступить в силу с 1 июля 2022 года. При этом вносимые в закон о банках изменения будут распространяться и на правоотношения, возникшие из договоров банковского счета или иных договоров, в том числе правил и тарифов банков, регулирующих обслуживание в кредитных организациях, заключенных до 1 июля и не расторгнутых до этого дня.Использование повышенных (запретительных) комиссий банками в отношении всех без исключения клиентов противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием денежных средств и подрывает доверие к банковской системе и государственному регулированию в целом, считают депутаты.

https://ria.ru/20220406/investitsii-1782000886.html

https://ria.ru/20220406/regulirovanie-1782004465.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия