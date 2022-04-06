https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782043281.html

Продажи АвтоВАЗа в России в марте упали на 64%

Продажи АвтоВАЗа в России в марте упали на 64% - РИА Новости, 06.04.2022

Продажи АвтоВАЗа в России в марте упали на 64%

"АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в марте на 64% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 12,3 тысячи машин, следует из данных... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:04

2022-04-06T12:04

2022-04-06T12:42

экономика

авто

россия

тольятти

ижевск

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renault s.a

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в марте на 64% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 12,3 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).При этом за весь первый квартал продажи новых автомобилей в стране снизились на 28,4%, до 277,3 тысячи.Также, по данным АЕБ, лидером на авторынке РФ в марте, несмотря на значительное падение продаж (-64%, 12,3 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - южнокорейская Kia с результатом 6,3 тысячи проданных автомобилей (-68%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, также сокративший продажи на 68% - до 4,9 тысячи машин. Следом идут Renault - 4 тысячи проданных в марте автомобилей (-65%) и Toyota - 3,2 тысячи машин (-69%).Топ-5 лидеров за квартал соответствует рейтингу за март: "АвтоВАЗ" (-37%, 52,7 тысячи машин), Kia (-35%, 33,7 тысячи) и Hyundai (-25%, 30 тысяч). Следом идут Renault (-26%, 22,4 тысячи) и Toyota (-27%, 17 тысяч)."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи штук.

https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782032681.html

https://ria.ru/20220406/avtomobili-1781995522.html

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ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, автоваз, hyundai motor, renault s.a, toyota (автомобиль), kia motors