12:04 06.04.2022 (обновлено: 12:42 06.04.2022)
Продажи АвтоВАЗа в России в марте упали на 64%
АЕБ: продажи АвтоВАЗа в России в марте упали на 64%, до 12,3 тысячи автомобилей
© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт №5 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт №5 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в марте на 64% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 12,3 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
"Март 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 62,9%, или на 93 547 штук по сравнению с мартом 2021 года, продажи составили 55 129 автомобилей", - говорится в сообщении АЕБ.
При этом за весь первый квартал продажи новых автомобилей в стране снизились на 28,4%, до 277,3 тысячи.
Также, по данным АЕБ, лидером на авторынке РФ в марте, несмотря на значительное падение продаж (-64%, 12,3 тысячи автомобилей), традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте - южнокорейская Kia с результатом 6,3 тысячи проданных автомобилей (-68%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, также сокративший продажи на 68% - до 4,9 тысячи машин. Следом идут Renault - 4 тысячи проданных в марте автомобилей (-65%) и Toyota - 3,2 тысячи машин (-69%).
Топ-5 лидеров за квартал соответствует рейтингу за март: "АвтоВАЗ" (-37%, 52,7 тысячи машин), Kia (-35%, 33,7 тысячи) и Hyundai (-25%, 30 тысяч). Следом идут Renault (-26%, 22,4 тысячи) и Toyota (-27%, 17 тысяч).
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи штук.