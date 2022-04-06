https://ria.ru/20220406/avtovaz-1782032681.html
"АвтоВАЗ" объединит сборочные линии в Тольятти в единое производство
"АвтоВАЗ" объединит сборочные линии в Тольятти в единое производство - РИА Новости, 06.04.2022
"АвтоВАЗ" объединит сборочные линии в Тольятти в единое производство
"АвтоВАЗ" объединяет сборочные линии на заводе в Тольятти в единое производство, чтобы обеспечить максимально возможную занятость для работников, сообщили РИА... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:14
2022-04-06T11:14
2022-04-06T11:47
экономика
автоваз
авто
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" объединяет сборочные линии на заводе в Тольятти в единое производство, чтобы обеспечить максимально возможную занятость для работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Это было сделано в целях повышения гибкости между тремя сборочными линиями, чтобы обеспечить работникам максимально возможную занятость", - сказали в компании, отвечая на вопрос о принятии решения по созданию единого автосборочного производства.Сейчас на заводе компании в Тольятти работают три отдельные линии сборки: для Lada Granta; семейства Niva - Lada Niva Legend и Lada Niva Travel; а также линия BO, на которой ведется выпуск Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.
https://ria.ru/20220401/avtovaz-1781230688.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, автоваз, авто
11:14 06.04.2022 (обновлено: 11:47 06.04.2022)
"АвтоВАЗ" объединит сборочные линии в Тольятти в единое производство
"АвтоВАЗ" объединит сборочные линии в Тольятти для максимальной занятости сотрудников
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" объединяет сборочные линии на заводе в Тольятти в единое производство, чтобы обеспечить максимально возможную занятость для работников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Это было сделано в целях повышения гибкости между тремя сборочными линиями, чтобы обеспечить работникам максимально возможную занятость", - сказали в компании, отвечая на вопрос о принятии решения по созданию единого автосборочного производства.
Сейчас на заводе компании в Тольятти
работают три отдельные линии сборки: для Lada Granta; семейства Niva - Lada Niva Legend и Lada Niva Travel; а также линия BO, на которой ведется выпуск Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero.
"АвтоВАЗ
" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault
. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске
. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% - до 350,7 тысячи машин.