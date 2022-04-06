https://ria.ru/20220406/avtomobili-1781995522.html

Дилеры спрогнозировали цены на автомобили в России в апреле

Дилеры спрогнозировали цены на автомобили в России в апреле - РИА Новости, 06.04.2022

Дилеры спрогнозировали цены на автомобили в России в апреле

Роста цен на автомобили в России в апреле не ожидается, впрочем и дешевле они не станут, несмотря на снижение курса иностранных валют, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:20

2022-04-06T03:20

2022-04-06T08:42

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роста цен на автомобили в России в апреле не ожидается, впрочем и дешевле они не станут, несмотря на снижение курса иностранных валют, считают опрошенные РИА Новости дилеры.Директор "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев также отмечает, что сегодня предпосылок для снижения цен на машины нет. В текущей ситуации трудно прогнозировать динамику цен на апрель, на рынке сохраняется неопределенность. При этом топ-менеджер напомнил, что ранее сами производители повысили рекомендованные розничные цены на 40-60% в зависимости от бренда и модели."Прайс-листы все импортеры скорректировали еще в марте. При сохранении текущих курсов валют и ситуации на рынке рост рекомендованных розничных цен маловероятен. Это касается и автомобилей с пробегом", - считает гендиректор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич.С начала года все автоконцерны в разной степени повысили цены: речь идет как о стандартном подорожании машин с начала года, так и о пересмотре прайс-листов из-за резкого изменения курса валюты с конца февраля. В частности, крупнейший автопроизводитель в России - отечественный "АвтоВАЗ" - трижды в 2022 году поднимал цены на весь модельный ряд Lada. Только в марте цены поднимались дважды: первый раз в среднем на 15%, второй - на 7%.

https://ria.ru/20220401/avtovaz-1781230688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, россия