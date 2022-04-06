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Дилеры спрогнозировали цены на автомобили в России в апреле - РИА Новости, 06.04.2022
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Дилеры спрогнозировали цены на автомобили в России в апреле
Дилеры спрогнозировали цены на автомобили в России в апреле - РИА Новости, 06.04.2022
Дилеры спрогнозировали цены на автомобили в России в апреле
Роста цен на автомобили в России в апреле не ожидается, впрочем и дешевле они не станут, несмотря на снижение курса иностранных валют, считают опрошенные РИА... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T03:20
2022-04-06T08:42
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роста цен на автомобили в России в апреле не ожидается, впрочем и дешевле они не станут, несмотря на снижение курса иностранных валют, считают опрошенные РИА Новости дилеры.Директор "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев также отмечает, что сегодня предпосылок для снижения цен на машины нет. В текущей ситуации трудно прогнозировать динамику цен на апрель, на рынке сохраняется неопределенность. При этом топ-менеджер напомнил, что ранее сами производители повысили рекомендованные розничные цены на 40-60% в зависимости от бренда и модели."Прайс-листы все импортеры скорректировали еще в марте. При сохранении текущих курсов валют и ситуации на рынке рост рекомендованных розничных цен маловероятен. Это касается и автомобилей с пробегом", - считает гендиректор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич.С начала года все автоконцерны в разной степени повысили цены: речь идет как о стандартном подорожании машин с начала года, так и о пересмотре прайс-листов из-за резкого изменения курса валюты с конца февраля. В частности, крупнейший автопроизводитель в России - отечественный "АвтоВАЗ" - трижды в 2022 году поднимал цены на весь модельный ряд Lada. Только в марте цены поднимались дважды: первый раз в среднем на 15%, второй - на 7%.
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экономика, авто, россия
03:20 06.04.2022 (обновлено: 08:42 06.04.2022)
 
Дилеры спрогнозировали цены на автомобили в России в апреле

Гендиректор ГК "Автодом" Ольховский: в апреле роста цен на новые автомобили не планируется

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автосалон
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роста цен на автомобили в России в апреле не ожидается, впрочем и дешевле они не станут, несмотря на снижение курса иностранных валют, считают опрошенные РИА Новости дилеры.

"В апреле роста цен на новые автомобили не планируется – большинство людей внимательно следят за внешними факторами, а они на текущий момент следующие - курс валюты существенно снизился и по логике поставщики должны снизить цены. Но, к сожалению, это заблуждение – цены сохранятся. Эмоциональность ожидания снижения цен будет тормозить спрос", - рассказал гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Директор "Авилон Мерседес-Бенц" Ренат Тюктеев также отмечает, что сегодня предпосылок для снижения цен на машины нет. В текущей ситуации трудно прогнозировать динамику цен на апрель, на рынке сохраняется неопределенность. При этом топ-менеджер напомнил, что ранее сами производители повысили рекомендованные розничные цены на 40-60% в зависимости от бренда и модели.
"Прайс-листы все импортеры скорректировали еще в марте. При сохранении текущих курсов валют и ситуации на рынке рост рекомендованных розничных цен маловероятен. Это касается и автомобилей с пробегом", - считает гендиректор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич.
С начала года все автоконцерны в разной степени повысили цены: речь идет как о стандартном подорожании машин с начала года, так и о пересмотре прайс-листов из-за резкого изменения курса валюты с конца февраля. В частности, крупнейший автопроизводитель в России - отечественный "АвтоВАЗ" - трижды в 2022 году поднимал цены на весь модельный ряд Lada. Только в марте цены поднимались дважды: первый раз в среднем на 15%, второй - на 7%.
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