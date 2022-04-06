Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной по мирному атому, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/atom-1782017917.html
Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной по мирному атому, заявили в МИД
Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной по мирному атому, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022
Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной по мирному атому, заявили в МИД
Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:48
2022-04-06T09:48
аргентина
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153372/74/1533727409_0:359:7620:4645_1920x0_80_0_0_26a71e10137652861dbc5d9758cf966c.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя планы по строительству АЭС в Аргентине.Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров в феврале сообщил, что "Росатом" готов предложить Аргентине помощь в дальнейшем развитии ее энергетики."Готовность к их развитию (уз взаимовыгодного сотрудничества - ред.) была подтверждена президентами двух стран Владимиром Путиным и Альберто Фернандесом на переговорах в Москве в феврале этого года. Такое взаимодействие охватывает различные сферы, включая мирный атом. Полагаем, что оно отвечало бы интересам обеих стран. Мы к сотрудничеству готовы", - сказал дипломат.Между Россией и Аргентиной действует межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, в частности, в таких областях, как фундаментальные и прикладные исследования, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов, включая водоопреснительные установки, ядерный топливный цикл для АЭС и исследовательских реакторов. Кроме того, Россия ранее выражала интерес к участию в тендере на сооружение сухого хранилища отработавшего ядерного топлива АЭС "Атуча-2" в Аргентине.
https://ria.ru/20220206/argentina-1771324190.html
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153372/74/1533727409_476:0:7145:5002_1920x0_80_0_0_4d74144ba8284cce3504daf5effa1741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аргентина, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика
09:48 06.04.2022
 
Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной по мирному атому, заявили в МИД

Дипломат Щетинин: Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной в сфере мирного атома

© AFP 2022 / Juan MabromataБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / Juan Mabromata
Буэнос-Айрес
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя планы по строительству АЭС в Аргентине.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров в феврале сообщил, что "Росатом" готов предложить Аргентине помощь в дальнейшем развитии ее энергетики.
"Готовность к их развитию (уз взаимовыгодного сотрудничества - ред.) была подтверждена президентами двух стран Владимиром Путиным и Альберто Фернандесом на переговорах в Москве в феврале этого года. Такое взаимодействие охватывает различные сферы, включая мирный атом. Полагаем, что оно отвечало бы интересам обеих стран. Мы к сотрудничеству готовы", - сказал дипломат.
Между Россией и Аргентиной действует межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, в частности, в таких областях, как фундаментальные и прикладные исследования, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов, включая водоопреснительные установки, ядерный топливный цикл для АЭС и исследовательских реакторов. Кроме того, Россия ранее выражала интерес к участию в тендере на сооружение сухого хранилища отработавшего ядерного топлива АЭС "Атуча-2" в Аргентине.
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 13:32
Аргентина присоединится к инициативе Китая "Один пояс — один путь"
 
АргентинаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала