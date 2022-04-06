https://ria.ru/20220406/atom-1782017917.html

Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной по мирному атому, заявили в МИД

Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной по мирному атому, заявили в МИД - РИА Новости, 06.04.2022

Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной по мирному атому, заявили в МИД

Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:48

2022-04-06T09:48

2022-04-06T09:48

аргентина

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

политика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя планы по строительству АЭС в Аргентине.Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров в феврале сообщил, что "Росатом" готов предложить Аргентине помощь в дальнейшем развитии ее энергетики."Готовность к их развитию (уз взаимовыгодного сотрудничества - ред.) была подтверждена президентами двух стран Владимиром Путиным и Альберто Фернандесом на переговорах в Москве в феврале этого года. Такое взаимодействие охватывает различные сферы, включая мирный атом. Полагаем, что оно отвечало бы интересам обеих стран. Мы к сотрудничеству готовы", - сказал дипломат.Между Россией и Аргентиной действует межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, в частности, в таких областях, как фундаментальные и прикладные исследования, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов, включая водоопреснительные установки, ядерный топливный цикл для АЭС и исследовательских реакторов. Кроме того, Россия ранее выражала интерес к участию в тендере на сооружение сухого хранилища отработавшего ядерного топлива АЭС "Атуча-2" в Аргентине.

https://ria.ru/20220206/argentina-1771324190.html

аргентина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аргентина, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика