Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной по мирному атому, заявили в МИД
Дипломат Щетинин: Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной в сфере мирного атома
Буэнос-Айрес
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Аргентиной в сфере мирного атома, заявил в интервью РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя планы по строительству АЭС в Аргентине.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров в феврале сообщил, что "Росатом" готов предложить Аргентине помощь в дальнейшем развитии ее энергетики.
"Готовность к их развитию (уз взаимовыгодного сотрудничества - ред.) была подтверждена президентами двух стран Владимиром Путиным и Альберто Фернандесом на переговорах в Москве в феврале этого года. Такое взаимодействие охватывает различные сферы, включая мирный атом. Полагаем, что оно отвечало бы интересам обеих стран. Мы к сотрудничеству готовы", - сказал дипломат.
Между Россией и Аргентиной действует межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому, в частности, в таких областях, как фундаментальные и прикладные исследования, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов, включая водоопреснительные установки, ядерный топливный цикл для АЭС и исследовательских реакторов. Кроме того, Россия ранее выражала интерес к участию в тендере на сооружение сухого хранилища отработавшего ядерного топлива АЭС "Атуча-2" в Аргентине.