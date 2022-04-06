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МИД: Россия ответит на каждый недружественный акт против дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
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МИД: Россия ответит на каждый недружественный акт против дипломатов
МИД: Россия ответит на каждый недружественный акт против дипломатов - РИА Новости, 06.04.2022
МИД: Россия ответит на каждый недружественный акт против дипломатов
Москва будет отвечать на каждый недружественный акт против российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:21
2022-04-06T10:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
политика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва будет отвечать на каждый недружественный акт против российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Как отметила Захарова, высылка российских дипломатов стала для западных стран инструментом информационной борьбы, это всегда делается публично, громко и показательно."Именно коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персоной нон грата, то есть наложение на них санкций и изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет, в том регионе, который они изучали, &lt;...&gt; в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки", — резюмировала представитель МИД.После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек, эта цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220405/evrosoyuz-1781958526.html
https://ria.ru/20220405/iskusstvo-1781810320.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, политика
08:21 06.04.2022 (обновлено: 10:08 06.04.2022)
 
МИД: Россия ответит на каждый недружественный акт против дипломатов

Захарова: Запад использует высылку дипломатов в качестве информационно-политической атаки

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва будет отвечать на каждый недружественный акт против российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Формулировка наша уже устоявшаяся: на каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ", — подчеркнула она.
Как отметила Захарова, высылка российских дипломатов стала для западных стран инструментом информационной борьбы, это всегда делается публично, громко и показательно.
"Именно коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов персоной нон грата, то есть наложение на них санкций и изолирование их от возможности работать, причем на протяжении нескольких лет, в том регионе, который они изучали, <...> в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки", — резюмировала представитель МИД.
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После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов: по подсчетам РИА Новости, за месяц с небольшим их набралось более 300 человек, эта цифра будет уточняться, поскольку еще не все страны назвали число высылаемых россиян.
Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия — часть иностранных дипломатов уже покинули Россию.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о высылке из Европы российских дипломатов, так как это сужает возможности для общения в беспрецедентно сложных условиях.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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