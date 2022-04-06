https://ria.ru/20220406/arest-1782181392.html

В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z

В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z - РИА Новости, 06.04.2022

В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z

Двоих мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:45

2022-04-06T20:45

2022-04-06T20:48

происшествия

севастополь

украина

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Двоих мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба полиции города.Мужчины были задержаны накануне. Они резали колеса припаркованных на улицах автомобилей. При обыске у них нашли нацистскую атрибутику. Спецоперация проводилась совместно с ФСБ. Источник в правоохранительных структурах региона сообщил РИА Новости, что задержанные прокалывали шины автомобилей с буквой Z."В Севастополе суд заключил под стражу злоумышленников, повреждавших автомобили граждан, поддержавших спецоперацию ВС РФ. По ходатайству следствия полиции суд избрал двум местным жителям меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца… Они дали признательные показания", - говорится в сообщении.Одному мужчине 22 года, второму 23. В их смартфонах обнаружены видео, где зафиксировано прокалывание колес машин, на которых нанесен символ поддержки российской армии.Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации по демилитаризации Украины, стали неофициальными символами поддержки армии.

https://ria.ru/20220321/shtraf-1779285935.html

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севастополь

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, украина, вооруженные силы рф