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В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z - РИА Новости, 06.04.2022
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В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z
В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z - РИА Новости, 06.04.2022
В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z
Двоих мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:45
2022-04-06T20:48
происшествия
севастополь
украина
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Двоих мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба полиции города.Мужчины были задержаны накануне. Они резали колеса припаркованных на улицах автомобилей. При обыске у них нашли нацистскую атрибутику. Спецоперация проводилась совместно с ФСБ. Источник в правоохранительных структурах региона сообщил РИА Новости, что задержанные прокалывали шины автомобилей с буквой Z."В Севастополе суд заключил под стражу злоумышленников, повреждавших автомобили граждан, поддержавших спецоперацию ВС РФ. По ходатайству следствия полиции суд избрал двум местным жителям меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца… Они дали признательные показания", - говорится в сообщении.Одному мужчине 22 года, второму 23. В их смартфонах обнаружены видео, где зафиксировано прокалывание колес машин, на которых нанесен символ поддержки российской армии.Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации по демилитаризации Украины, стали неофициальными символами поддержки армии.
https://ria.ru/20220321/shtraf-1779285935.html
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севастополь
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происшествия, севастополь, украина, вооруженные силы рф
20:45 06.04.2022 (обновлено: 20:48 06.04.2022)
 
В Севастополе арестовали мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z

Мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБуквы Z на автомобилях
Буквы Z на автомобилях - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Буквы Z на автомобилях. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Двоих мужчин, прокалывавших шины автомобилей с буквой Z в Севастополе, арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба полиции города.
Мужчины были задержаны накануне. Они резали колеса припаркованных на улицах автомобилей. При обыске у них нашли нацистскую атрибутику. Спецоперация проводилась совместно с ФСБ. Источник в правоохранительных структурах региона сообщил РИА Новости, что задержанные прокалывали шины автомобилей с буквой Z.
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Севастополе суд заключил под стражу злоумышленников, повреждавших автомобили граждан, поддержавших спецоперацию ВС РФ. По ходатайству следствия полиции суд избрал двум местным жителям меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца… Они дали признательные показания", - говорится в сообщении.
Одному мужчине 22 года, второму 23. В их смартфонах обнаружены видео, где зафиксировано прокалывание колес машин, на которых нанесен символ поддержки российской армии.
Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации по демилитаризации Украины, стали неофициальными символами поддержки армии.
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ПроисшествияСевастопольУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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