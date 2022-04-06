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Геноцид мирного населения Донбасса. Подростки - РИА Новости, 06.04.2022
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Геноцид мирного населения Донбасса. Подростки
Геноцид мирного населения Донбасса. Подростки - РИА Новости, 06.04.2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Подростки
Их назвали Ангелами Донбасса. В память о них в Донецке установили мемориал. Пронзительный, невыносимый, с болью, такой же, как боль Беслана, как боль о детях – жертвах нацистов Второй мировой войны. По данным ООН, к июлю 2021 года жертвами стали более 13 тысяч человек. Погибли более ста детей. Тысячи ранены и искалечены психологически.
2022-04-06T14:28
2022-04-06T14:28
донбасс. геноцид. 2014-2022
украина
геноцид в донбассе
донбасс
донецк (днр)
луганск
вооруженные силы украины
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украина, геноцид в донбассе, донбасс, донецк (днр), луганск, вооруженные силы украины
14:28 06.04.2022
 

Геноцид мирного населения Донбасса. Подростки

© Белая книга Новороссиижертвы обстрела Луганска 13 августа 2014 года. Белая книга
жертвы обстрела Луганска 13 августа 2014 года. Белая книга
© Белая книга Новороссии
Читать ria.ru в
Их назвали Ангелами Донбасса. В память о них в Донецке установили мемориал. Пронзительный, невыносимый, с болью, такой же, как боль Беслана, как боль о детях – жертвах нацистов Второй мировой войны. По данным ООН, к июлю 2021 года жертвами стали более 13 тысяч человек. Погибли более ста детей. Тысячи ранены и искалечены психологически.
© Белая книга Новороссии

Бобрышев Артем, 4 года. Был убит военными ВСУ и национальной гвардии Украины 18 января 2015 года во время артиллерийского обстрела Кировского района г. Донецка, ДНР. По разным данным, от 100 до 150 детей погибли в 2014-2021 годах в Донбассе.

Бобрышев Артем Владимирович, 04.09.2010
1 из 25

Бобрышев Артем, 4 года. Был убит военными ВСУ и национальной гвардии Украины 18 января 2015 года во время артиллерийского обстрела Кировского района г. Донецка, ДНР. По разным данным, от 100 до 150 детей погибли в 2014-2021 годах в Донбассе.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Больше всего погибших было в 2014-2015 годах, когда "антитеррористическая операция" превратилась на юго-востоке Украины в войну с авианалетами со стороны украинской армии, гибелью мирного населения, разрушением домов и инфраструктуры.

2014 год, Донецк. Похороны школьников, погибших при артобстреле школы.

Прощание со школьниками, погибшими при артобстреле школы в Донецке
2 из 25

Больше всего погибших было в 2014-2015 годах, когда "антитеррористическая операция" превратилась на юго-востоке Украины в войну с авианалетами со стороны украинской армии, гибелью мирного населения, разрушением домов и инфраструктуры.

2014 год, Донецк. Похороны школьников, погибших при артобстреле школы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

20 июля 2014 года, в солнечный жаркий день, начался минометный обстрел пляжа в Авдеевке. На пляже в этот момент отдыхали дети. Выжили не все.

Донбасс 2014-2022
3 из 25

20 июля 2014 года, в солнечный жаркий день, начался минометный обстрел пляжа в Авдеевке. На пляже в этот момент отдыхали дети. Выжили не все.

© Белая книга Новороссии

28 августа 2014 года, Луганск. Подростки, погибшие на улице города в результате обстрела ВСУ.

22.08.2014 года, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины
4 из 25

28 августа 2014 года, Луганск. Подростки, погибшие на улице города в результате обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
© Белая книга Новороссии

13 августа 2014 года, г. Иловайск. В результате артиллерийского обстрела ВСУ Диме Павленко оторвало правую ногу.

13.08.2014 года, г. Иловайск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, Диме Павленко оторвало правую ногу.
5 из 25

13 августа 2014 года, г. Иловайск. В результате артиллерийского обстрела ВСУ Диме Павленко оторвало правую ногу.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости / Алексей Куденко

5 ноября 2014 года очередной обстрел ВСУ оборвал жизни учеников донецкой школы №65, которые в тот момент играли в футбол на спортивной площадке.

Прощание со школьниками, погибшими при артобстреле школы в Донецке
6 из 25

5 ноября 2014 года очередной обстрел ВСУ оборвал жизни учеников донецкой школы №65, которые в тот момент играли в футбол на спортивной площадке.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

7 ноября 2014 года. В Донецке хоронят школьников, погибших при артобстреле школы.

Во время похорон школьников, погибших при артобстреле школы в Донецке.
7 из 25

7 ноября 2014 года. В Донецке хоронят школьников, погибших при артобстреле школы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Алексей Куденко

Девятилетний Ваня Воронов получил тяжелые ранения при взрыве снаряда в Шахтерске Донецкой области. Мальчик лишился зрения, обеих ног и руки. В 2015 году его перевезли на лечение в Москву. Младший брат Вани Тимофей погиб.

Иван Воронов (9 лет) с мамой в палате ГБУЗ Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в городе Москве. Дети, получившие серьезные ранения при обстреле в Донбассе, находятся на лечении в Москве.
8 из 25

Девятилетний Ваня Воронов получил тяжелые ранения при взрыве снаряда в Шахтерске Донецкой области. Мальчик лишился зрения, обеих ног и руки. В 2015 году его перевезли на лечение в Москву. Младший брат Вани Тимофей погиб.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Максим Блинов

Детей, которым срочно было необходимо лечение, вывозили в Россию. Почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР за время конфликта в Донбассе помогла вывезти директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Отправка детей с Юго-Востока Украины, нуждающихся в лечении, из аэропорта Ростова-на-Дону бортом МЧС РФ в Москву.
9 из 25

Детей, которым срочно было необходимо лечение, вывозили в Россию. Почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР за время конфликта в Донбассе помогла вывезти директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

© РИА Новости / Максим Блинов
© Белая книга Новороссии

Гусак Арина 2010 года рождения. Была убита бойцами ВСУ в Стаханове, ЛНР. В начале восьмого утра 21 января 2015 года Наталья вела свою 5-летнюю дочь Аришу в детский садик "Солнышко". Тот самый, который накрыло снарядами из украинских РСЗО "Ураган". Наталья и Ариша погибли на месте.

 Гусак Арина, 04.09.2010 г. р., и её мама Гусак Наталья Евгеньевна, 06.10.1990 г. р. Были убиты вооруженными преступниками из ВСУ и НГУ 21.01.2015 г. в г. Стаханове, ЛНР. В начале восьмого утра 21 января 2015 г. мама Наталья вела свою 5-летнюю дочь Аришу в детский садик Солнышко. Тот самый, который накрыло снарядами из украинских РСЗО Ураган. Наталья и Ариша погибли на месте.
10 из 25

Гусак Арина 2010 года рождения. Была убита бойцами ВСУ в Стаханове, ЛНР. В начале восьмого утра 21 января 2015 года Наталья вела свою 5-летнюю дочь Аришу в детский садик "Солнышко". Тот самый, который накрыло снарядами из украинских РСЗО "Ураган". Наталья и Ариша погибли на месте.

© Белая книга Новороссии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Много месяцев дети и взрослые вынуждены были прятаться от обстрелов в бомбоубежищах, оборудованных ополченцами.

Жители Горловки прячутся от артиллерийских обстрелов города украинской армией в бомбоубежище, оборудованном ополченцами для гражданского населения.
11 из 25

Много месяцев дети и взрослые вынуждены были прятаться от обстрелов в бомбоубежищах, оборудованных ополченцами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Июль 2014 года. Дети и взрослые прячутся от артобстрелов ВСУ.

Ситуация в Горловке Донецкой области
12 из 25

Июль 2014 года. Дети и взрослые прячутся от артобстрелов ВСУ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

2014 год. Бойцы ополчения Донбасса и дети в городе Снежное.

Бойцы ополчения Донбасса и дети в городе Снежное
13 из 25

2014 год. Бойцы ополчения Донбасса и дети в городе Снежное.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Славянск. Брошенные игрушки в детском саду, разрушенном в результате артиллерийского обстрела украинскими военными. Украинская армия расстреливала не только позиции ополченцев, но и детские сады и школы.

Ситуация в Славянске Донецкой области
14 из 25

Славянск. Брошенные игрушки в детском саду, разрушенном в результате артиллерийского обстрела украинскими военными. Украинская армия расстреливала не только позиции ополченцев, но и детские сады и школы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Донецк, 2015 год. На вечере-реквиеме "Прерванный полет..." памяти детей, погибших за время конфликта на Донбассе.

Митинг памяти погибших детей Донбасса
15 из 25

Донецк, 2015 год. На вечере-реквиеме "Прерванный полет..." памяти детей, погибших за время конфликта на Донбассе.

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Маслов

5 мая 2015 года в донецком парке имени Ленинского комсомола открыли "Аллею Ангелов" – мемориал погибшим детям Донбасса.

Мемориал Аллея Ангелов в Донецке.
16 из 25

5 мая 2015 года в донецком парке имени Ленинского комсомола открыли "Аллею Ангелов" – мемориал погибшим детям Донбасса.

© РИА Новости / Игорь Маслов
© РИА Новости / Сергей Пивоваров

2015 год, Ростов-на-Дону. Женщина с ребенком на борту самолета МЧС РФ, вывозящего детей Донбасса на лечение в Москву.

Женщина с ребенком на борту самолета МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой в Москву детей из Донбасса для дальнейшего лечения.
17 из 25

2015 год, Ростов-на-Дону. Женщина с ребенком на борту самолета МЧС РФ, вывозящего детей Донбасса на лечение в Москву.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
© РИА Новости / Игорь Маслов

Самому младшему из тех, чьи имена выбиты на гранитной плите, не было и года.

Мемориал Аллея Ангелов в Донецке.
18 из 25

Самому младшему из тех, чьи имена выбиты на гранитной плите, не было и года.

© РИА Новости / Игорь Маслов
© РИА Новости / Игорь Маслов

Каждый год в Международный день защиты детей к мемориалу приносят цветы.

Юный житель Донецка возлагает цветы к мемориалу Ангелы Донбасса
19 из 25

Каждый год в Международный день защиты детей к мемориалу приносят цветы.

© РИА Новости / Игорь Маслов
© РИА Новости / Игорь Маслов

Юные жители Донецка на церемонии возложения цветов к памятнику "Аллея Ангелов" в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины.

Юные жители Донецка на церемонии возложения цветов к памятнику Аллея Ангелов в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины
20 из 25

Юные жители Донецка на церемонии возложения цветов к памятнику "Аллея Ангелов" в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины.

© РИА Новости / Игорь Маслов
© РИА Новости / Игорь Маслов

Участники акции памяти, посвященной погибшим детям Донбасса, у мемориала "Аллея Ангелов" в Донецке.

Участники акции памяти, посвященной погибшим детям Донбасса, у мемориала Аллея Ангелов в Донецке
21 из 25

Участники акции памяти, посвященной погибшим детям Донбасса, у мемориала "Аллея Ангелов" в Донецке.

© РИА Новости / Игорь Маслов
© РИА Новости / Сергей Аверин

2 июня 2017 года мемориал был дополнен памятником детям Донбасса. На скульптурной композиции мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестру.

Памятная скульптура Детям Донбасса, детям войны в парке Ленинского Комсомола в Донецке.
22 из 25

2 июня 2017 года мемориал был дополнен памятником детям Донбасса. На скульптурной композиции мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестру.

© РИА Новости / Сергей Аверин
© РИА Новости / Игорь Маслов

2017 год. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и юные жители Донецка у мемориала "Аллея Ангелов".

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин (слева) в парке Победы Калининского района Донецка на церемонии возложения цветов к памятнику Аллея Ангелов в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины.
23 из 25

2017 год. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и юные жители Донецка у мемориала "Аллея Ангелов".

© РИА Новости / Игорь Маслов
© Игорь Маслов

2018 год, Донецк. Участники акции "Ангелы" зажигают китайский фонарик в память о погибших детях Донбасса в рамках Международного дня защиты детей.

Участники акции Ангелы зажигают китайский фонарик в память о погибших детях Донбасса в рамках Международного дня защиты детей в Донецке.
24 из 25

2018 год, Донецк. Участники акции "Ангелы" зажигают китайский фонарик в память о погибших детях Донбасса в рамках Международного дня защиты детей.

© Игорь Маслов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

"Номер 101" – граффити на стене разрушенного аэропорта Донецка. Оно посвящено детям, погибшим за время конфликта на Донбассе. 8 лет войны унесли жизни более ста детей.

Граффити, символизирующее погибших детей за время конфликта на Донбассе, на стене разрушенного аэропорта Донецка
25 из 25

"Номер 101" – граффити на стене разрушенного аэропорта Донецка. Оно посвящено детям, погибшим за время конфликта на Донбассе. 8 лет войны унесли жизни более ста детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
1 из 25

Бобрышев Артем, 4 года. Был убит военными ВСУ и национальной гвардии Украины 18 января 2015 года во время артиллерийского обстрела Кировского района г. Донецка, ДНР. По разным данным, от 100 до 150 детей погибли в 2014-2021 годах в Донбассе.

© Белая книга Новороссии
2 из 25

Больше всего погибших было в 2014-2015 годах, когда "антитеррористическая операция" превратилась на юго-востоке Украины в войну с авианалетами со стороны украинской армии, гибелью мирного населения, разрушением домов и инфраструктуры.

2014 год, Донецк. Похороны школьников, погибших при артобстреле школы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 25

20 июля 2014 года, в солнечный жаркий день, начался минометный обстрел пляжа в Авдеевке. На пляже в этот момент отдыхали дети. Выжили не все.

4 из 25

28 августа 2014 года, Луганск. Подростки, погибшие на улице города в результате обстрела ВСУ.

© Белая книга Новороссии
5 из 25

13 августа 2014 года, г. Иловайск. В результате артиллерийского обстрела ВСУ Диме Павленко оторвало правую ногу.

© Белая книга Новороссии
6 из 25

5 ноября 2014 года очередной обстрел ВСУ оборвал жизни учеников донецкой школы №65, которые в тот момент играли в футбол на спортивной площадке.

© РИА Новости / Алексей Куденко
7 из 25

7 ноября 2014 года. В Донецке хоронят школьников, погибших при артобстреле школы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
8 из 25

Девятилетний Ваня Воронов получил тяжелые ранения при взрыве снаряда в Шахтерске Донецкой области. Мальчик лишился зрения, обеих ног и руки. В 2015 году его перевезли на лечение в Москву. Младший брат Вани Тимофей погиб.

© РИА Новости / Алексей Куденко
9 из 25

Детей, которым срочно было необходимо лечение, вывозили в Россию. Почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР за время конфликта в Донбассе помогла вывезти директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

© РИА Новости / Максим Блинов
10 из 25

Гусак Арина 2010 года рождения. Была убита бойцами ВСУ в Стаханове, ЛНР. В начале восьмого утра 21 января 2015 года Наталья вела свою 5-летнюю дочь Аришу в детский садик "Солнышко". Тот самый, который накрыло снарядами из украинских РСЗО "Ураган". Наталья и Ариша погибли на месте.

© Белая книга Новороссии
11 из 25

Много месяцев дети и взрослые вынуждены были прятаться от обстрелов в бомбоубежищах, оборудованных ополченцами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
12 из 25

Июль 2014 года. Дети и взрослые прячутся от артобстрелов ВСУ.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
13 из 25

2014 год. Бойцы ополчения Донбасса и дети в городе Снежное.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
14 из 25

Славянск. Брошенные игрушки в детском саду, разрушенном в результате артиллерийского обстрела украинскими военными. Украинская армия расстреливала не только позиции ополченцев, но и детские сады и школы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
15 из 25

Донецк, 2015 год. На вечере-реквиеме "Прерванный полет..." памяти детей, погибших за время конфликта на Донбассе.

© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
16 из 25

5 мая 2015 года в донецком парке имени Ленинского комсомола открыли "Аллею Ангелов" – мемориал погибшим детям Донбасса.

© РИА Новости / Игорь Маслов
17 из 25

2015 год, Ростов-на-Дону. Женщина с ребенком на борту самолета МЧС РФ, вывозящего детей Донбасса на лечение в Москву.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
18 из 25

Самому младшему из тех, чьи имена выбиты на гранитной плите, не было и года.

© РИА Новости / Игорь Маслов
19 из 25

Каждый год в Международный день защиты детей к мемориалу приносят цветы.

© РИА Новости / Игорь Маслов
20 из 25

Юные жители Донецка на церемонии возложения цветов к памятнику "Аллея Ангелов" в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины.

© РИА Новости / Игорь Маслов
21 из 25

Участники акции памяти, посвященной погибшим детям Донбасса, у мемориала "Аллея Ангелов" в Донецке.

© РИА Новости / Игорь Маслов
22 из 25

2 июня 2017 года мемориал был дополнен памятником детям Донбасса. На скульптурной композиции мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестру.

© РИА Новости / Сергей Аверин
23 из 25

2017 год. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и юные жители Донецка у мемориала "Аллея Ангелов".

© РИА Новости / Игорь Маслов
24 из 25

2018 год, Донецк. Участники акции "Ангелы" зажигают китайский фонарик в память о погибших детях Донбасса в рамках Международного дня защиты детей.

© Игорь Маслов
25 из 25

"Номер 101" – граффити на стене разрушенного аэропорта Донецка. Оно посвящено детям, погибшим за время конфликта на Донбассе. 8 лет войны унесли жизни более ста детей.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Участники митинга оппозиции у здания администрации президента Украины в Киеве с требованием отказаться от переговоров с Донбассом - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
14:22Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Минские соглашения: почему не удалось остановить геноцид? КарточкиМинские соглашения стали единственной возможностью дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе, но так и не были реализованы. Зачем эти соглашения были нужны? Какие главные пункты были приняты? И почему договоренности не были реализованы? Эти и некоторые другие вопросы, которые стали для процесса урегулирования ключевыми — в карточках.
 
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаГеноцид в ДонбассеДонбассДонецк (ДНР)ЛуганскВооруженные силы Украины
 
 
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