Геноцид мирного населения Донбасса. Подростки

Минские соглашения: почему не удалось остановить геноцид? Карточки Минские соглашения стали единственной возможностью дипломатического урегулирования конфликта на Донбассе, но так и не были реализованы. Зачем эти соглашения были нужны? Какие главные пункты были приняты? И почему договоренности не были реализованы? Эти и некоторые другие вопросы, которые стали для процесса урегулирования ключевыми — в карточках.