Геноцид мирного населения Донбасса. Подростки

Бобрышев Артем, 4 года. Был убит военными ВСУ и национальной гвардии Украины 18 января 2015 года во время артиллерийского обстрела Кировского района г. Донецка, ДНР. По разным данным, от 100 до 150 детей погибли в 2014-2021 годах в Донбассе.
Бобрышев Артем, 4 года. Был убит военными ВСУ и национальной гвардии Украины 18 января 2015 года во время артиллерийского обстрела Кировского района г. Донецка, ДНР. По разным данным, от 100 до 150 детей погибли в 2014-2021 годах в Донбассе.
Больше всего погибших было в 2014-2015 годах, когда "антитеррористическая операция" превратилась на юго-востоке Украины в войну с авианалетами со стороны украинской армии, гибелью мирного населения, разрушением домов и инфраструктуры.
2014 год, Донецк. Похороны школьников, погибших при артобстреле школы.
Больше всего погибших было в 2014-2015 годах, когда "антитеррористическая операция" превратилась на юго-востоке Украины в войну с авианалетами со стороны украинской армии, гибелью мирного населения, разрушением домов и инфраструктуры.
2014 год, Донецк. Похороны школьников, погибших при артобстреле школы.
20 июля 2014 года, в солнечный жаркий день, начался минометный обстрел пляжа в Авдеевке. На пляже в этот момент отдыхали дети. Выжили не все.
20 июля 2014 года, в солнечный жаркий день, начался минометный обстрел пляжа в Авдеевке. На пляже в этот момент отдыхали дети. Выжили не все.
28 августа 2014 года, Луганск. Подростки, погибшие на улице города в результате обстрела ВСУ.
28 августа 2014 года, Луганск. Подростки, погибшие на улице города в результате обстрела ВСУ.
13 августа 2014 года, г. Иловайск. В результате артиллерийского обстрела ВСУ Диме Павленко оторвало правую ногу.
13 августа 2014 года, г. Иловайск. В результате артиллерийского обстрела ВСУ Диме Павленко оторвало правую ногу.
5 ноября 2014 года очередной обстрел ВСУ оборвал жизни учеников донецкой школы №65, которые в тот момент играли в футбол на спортивной площадке.
5 ноября 2014 года очередной обстрел ВСУ оборвал жизни учеников донецкой школы №65, которые в тот момент играли в футбол на спортивной площадке.
7 ноября 2014 года. В Донецке хоронят школьников, погибших при артобстреле школы.
7 ноября 2014 года. В Донецке хоронят школьников, погибших при артобстреле школы.
Девятилетний Ваня Воронов получил тяжелые ранения при взрыве снаряда в Шахтерске Донецкой области. Мальчик лишился зрения, обеих ног и руки. В 2015 году его перевезли на лечение в Москву. Младший брат Вани Тимофей погиб.
Девятилетний Ваня Воронов получил тяжелые ранения при взрыве снаряда в Шахтерске Донецкой области. Мальчик лишился зрения, обеих ног и руки. В 2015 году его перевезли на лечение в Москву. Младший брат Вани Тимофей погиб.
Детей, которым срочно было необходимо лечение, вывозили в Россию. Почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР за время конфликта в Донбассе помогла вывезти директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.
Детей, которым срочно было необходимо лечение, вывозили в Россию. Почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР за время конфликта в Донбассе помогла вывезти директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.
Гусак Арина 2010 года рождения. Была убита бойцами ВСУ в Стаханове, ЛНР. В начале восьмого утра 21 января 2015 года Наталья вела свою 5-летнюю дочь Аришу в детский садик "Солнышко". Тот самый, который накрыло снарядами из украинских РСЗО "Ураган". Наталья и Ариша погибли на месте.
Гусак Арина 2010 года рождения. Была убита бойцами ВСУ в Стаханове, ЛНР. В начале восьмого утра 21 января 2015 года Наталья вела свою 5-летнюю дочь Аришу в детский садик "Солнышко". Тот самый, который накрыло снарядами из украинских РСЗО "Ураган". Наталья и Ариша погибли на месте.
Много месяцев дети и взрослые вынуждены были прятаться от обстрелов в бомбоубежищах, оборудованных ополченцами.
Много месяцев дети и взрослые вынуждены были прятаться от обстрелов в бомбоубежищах, оборудованных ополченцами.
Июль 2014 года. Дети и взрослые прячутся от артобстрелов ВСУ.
Июль 2014 года. Дети и взрослые прячутся от артобстрелов ВСУ.
2014 год. Бойцы ополчения Донбасса и дети в городе Снежное.
2014 год. Бойцы ополчения Донбасса и дети в городе Снежное.
Славянск. Брошенные игрушки в детском саду, разрушенном в результате артиллерийского обстрела украинскими военными. Украинская армия расстреливала не только позиции ополченцев, но и детские сады и школы.
Славянск. Брошенные игрушки в детском саду, разрушенном в результате артиллерийского обстрела украинскими военными. Украинская армия расстреливала не только позиции ополченцев, но и детские сады и школы.
Донецк, 2015 год. На вечере-реквиеме "Прерванный полет..." памяти детей, погибших за время конфликта на Донбассе.
Донецк, 2015 год. На вечере-реквиеме "Прерванный полет..." памяти детей, погибших за время конфликта на Донбассе.
5 мая 2015 года в донецком парке имени Ленинского комсомола открыли "Аллею Ангелов" – мемориал погибшим детям Донбасса.
5 мая 2015 года в донецком парке имени Ленинского комсомола открыли "Аллею Ангелов" – мемориал погибшим детям Донбасса.
2015 год, Ростов-на-Дону. Женщина с ребенком на борту самолета МЧС РФ, вывозящего детей Донбасса на лечение в Москву.
2015 год, Ростов-на-Дону. Женщина с ребенком на борту самолета МЧС РФ, вывозящего детей Донбасса на лечение в Москву.
Самому младшему из тех, чьи имена выбиты на гранитной плите, не было и года.
Самому младшему из тех, чьи имена выбиты на гранитной плите, не было и года.
Каждый год в Международный день защиты детей к мемориалу приносят цветы.
Каждый год в Международный день защиты детей к мемориалу приносят цветы.
Юные жители Донецка на церемонии возложения цветов к памятнику "Аллея Ангелов" в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины.
Юные жители Донецка на церемонии возложения цветов к памятнику "Аллея Ангелов" в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины.
Участники акции памяти, посвященной погибшим детям Донбасса, у мемориала "Аллея Ангелов" в Донецке.
Участники акции памяти, посвященной погибшим детям Донбасса, у мемориала "Аллея Ангелов" в Донецке.
2 июня 2017 года мемориал был дополнен памятником детям Донбасса. На скульптурной композиции мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестру.
2 июня 2017 года мемориал был дополнен памятником детям Донбасса. На скульптурной композиции мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестру.
2017 год. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и юные жители Донецка у мемориала "Аллея Ангелов".
2017 год. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и юные жители Донецка у мемориала "Аллея Ангелов".
2018 год, Донецк. Участники акции "Ангелы" зажигают китайский фонарик в память о погибших детях Донбасса в рамках Международного дня защиты детей.
2018 год, Донецк. Участники акции "Ангелы" зажигают китайский фонарик в память о погибших детях Донбасса в рамках Международного дня защиты детей.
"Номер 101" – граффити на стене разрушенного аэропорта Донецка. Оно посвящено детям, погибшим за время конфликта на Донбассе. 8 лет войны унесли жизни более ста детей.
"Номер 101" – граффити на стене разрушенного аэропорта Донецка. Оно посвящено детям, погибшим за время конфликта на Донбассе. 8 лет войны унесли жизни более ста детей.
Бобрышев Артем, 4 года. Был убит военными ВСУ и национальной гвардии Украины 18 января 2015 года во время артиллерийского обстрела Кировского района г. Донецка, ДНР. По разным данным, от 100 до 150 детей погибли в 2014-2021 годах в Донбассе.
Больше всего погибших было в 2014-2015 годах, когда "антитеррористическая операция" превратилась на юго-востоке Украины в войну с авианалетами со стороны украинской армии, гибелью мирного населения, разрушением домов и инфраструктуры.
2014 год, Донецк. Похороны школьников, погибших при артобстреле школы.
20 июля 2014 года, в солнечный жаркий день, начался минометный обстрел пляжа в Авдеевке. На пляже в этот момент отдыхали дети. Выжили не все.
28 августа 2014 года, Луганск. Подростки, погибшие на улице города в результате обстрела ВСУ.
13 августа 2014 года, г. Иловайск. В результате артиллерийского обстрела ВСУ Диме Павленко оторвало правую ногу.
5 ноября 2014 года очередной обстрел ВСУ оборвал жизни учеников донецкой школы №65, которые в тот момент играли в футбол на спортивной площадке.
7 ноября 2014 года. В Донецке хоронят школьников, погибших при артобстреле школы.
Девятилетний Ваня Воронов получил тяжелые ранения при взрыве снаряда в Шахтерске Донецкой области. Мальчик лишился зрения, обеих ног и руки. В 2015 году его перевезли на лечение в Москву. Младший брат Вани Тимофей погиб.
Детей, которым срочно было необходимо лечение, вывозили в Россию. Почти 500 тяжелобольных детей из ДНР и ЛНР за время конфликта в Донбассе помогла вывезти директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.
Гусак Арина 2010 года рождения. Была убита бойцами ВСУ в Стаханове, ЛНР. В начале восьмого утра 21 января 2015 года Наталья вела свою 5-летнюю дочь Аришу в детский садик "Солнышко". Тот самый, который накрыло снарядами из украинских РСЗО "Ураган". Наталья и Ариша погибли на месте.
Много месяцев дети и взрослые вынуждены были прятаться от обстрелов в бомбоубежищах, оборудованных ополченцами.
Июль 2014 года. Дети и взрослые прячутся от артобстрелов ВСУ.
2014 год. Бойцы ополчения Донбасса и дети в городе Снежное.
Славянск. Брошенные игрушки в детском саду, разрушенном в результате артиллерийского обстрела украинскими военными. Украинская армия расстреливала не только позиции ополченцев, но и детские сады и школы.
Донецк, 2015 год. На вечере-реквиеме "Прерванный полет..." памяти детей, погибших за время конфликта на Донбассе.
5 мая 2015 года в донецком парке имени Ленинского комсомола открыли "Аллею Ангелов" – мемориал погибшим детям Донбасса.
2015 год, Ростов-на-Дону. Женщина с ребенком на борту самолета МЧС РФ, вывозящего детей Донбасса на лечение в Москву.
Самому младшему из тех, чьи имена выбиты на гранитной плите, не было и года.
Каждый год в Международный день защиты детей к мемориалу приносят цветы.
Юные жители Донецка на церемонии возложения цветов к памятнику "Аллея Ангелов" в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины.
Участники акции памяти, посвященной погибшим детям Донбасса, у мемориала "Аллея Ангелов" в Донецке.
2 июня 2017 года мемориал был дополнен памятником детям Донбасса. На скульптурной композиции мальчик смотрит в небо, прикрывая собой младшую сестру.
2017 год. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и юные жители Донецка у мемориала "Аллея Ангелов".
2018 год, Донецк. Участники акции "Ангелы" зажигают китайский фонарик в память о погибших детях Донбасса в рамках Международного дня защиты детей.
"Номер 101" – граффити на стене разрушенного аэропорта Донецка. Оно посвящено детям, погибшим за время конфликта на Донбассе. 8 лет войны унесли жизни более ста детей.