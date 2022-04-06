https://ria.ru/20220406/alyaska-1781997718.html

Столица Аляски отказалась приостанавливать побратимство с Владивостоком

Столица Аляски отказалась приостанавливать побратимство с Владивостоком - РИА Новости, 06.04.2022

Столица Аляски отказалась приостанавливать побратимство с Владивостоком

Городская ассамблея столицы Аляски города Джуно проголосовала против резолюции о приостановке побратимских отношений с Владивостоком, сообщает представительство РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T04:44

2022-04-06T04:44

2022-04-06T05:20

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Городская ассамблея столицы Аляски города Джуно проголосовала против резолюции о приостановке побратимских отношений с Владивостоком, сообщает представительство МИД во Владивостоке.Автором резолюции выступила заместитель мэра Мария Гладзишевски. Её подтолкнул к этому призыв губернатора Аляски Майка Данливи разорвать отношения с российскими городами-побратимами. Она заявила, что отношения с Владивостоком были неактивными последние несколько лет. "Особенно активными они были в начале 90-х годов, когда всё только начиналось, но они по-прежнему важны, я думаю, для граждан и важны в целом", - добавила Гладзишевски.Против резолюции выступила член ассамблеи Алисия Хьюз-Скандейс, указав, что не поддерживает резолюцию с практической или процессуальной точки зрения. С практической точки зрения — потому что нет комитета городов-побратимов, которому можно было бы направить резолюцию, а что касается процесса, то, по ее словам, вмешательство в геополитические дела — плохая практика для Ассамблеи.Член ассамблеи Ваалаал Гиидаак Барбара Блейк, представитель комитета городов-побратимов ассамблеи, также высказалась против. Она процитировала заявление международной программы городов-побратимов, в которой говорится, что приостановка или прекращение побратимских отношений с российским городом-партнером не должна быть ответом городов на ситуацию на Украине.Резолюцию не поддержали. В итоге принято решение поручить мэру Уэлдону направить письмо мэру Владивостока с выражением поддержки Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/alyaska-1780519070.html

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