https://ria.ru/20220406/aktsii-1782065907.html

Все акции, включая первомайские, должны быть согласованы, заявили в Кремле

Все акции, включая первомайские, должны быть согласованы, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2022

Все акции, включая первомайские, должны быть согласованы, заявили в Кремле

Все акции, включая первомайские, должны быть заранее согласованы, все параметры надо уточнять у городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:22

2022-04-06T13:22

2022-04-06T14:14

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все акции, включая первомайские, должны быть заранее согласованы, все параметры надо уточнять у городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы имеете в виду первомайские акции и демонстрации? Смотрите, ведь они должны быть заранее согласованы с городскими властями, в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли будет 1 мая традиционно выходить на улицы с лозунгами о мире.В Москве в соответствии с указом мэра сохраняется запрет на проведение массовых акций, шествий и митингов в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.

https://ria.ru/20220406/parad-1782064749.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, дмитрий песков