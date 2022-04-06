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Все акции, включая первомайские, должны быть согласованы, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2022
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Все акции, включая первомайские, должны быть согласованы, заявили в Кремле
Все акции, включая первомайские, должны быть согласованы, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.04.2022
Все акции, включая первомайские, должны быть согласованы, заявили в Кремле
Все акции, включая первомайские, должны быть заранее согласованы, все параметры надо уточнять у городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:22
2022-04-06T14:14
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все акции, включая первомайские, должны быть заранее согласованы, все параметры надо уточнять у городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы имеете в виду первомайские акции и демонстрации? Смотрите, ведь они должны быть заранее согласованы с городскими властями, в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли будет 1 мая традиционно выходить на улицы с лозунгами о мире.В Москве в соответствии с указом мэра сохраняется запрет на проведение массовых акций, шествий и митингов в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
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москва, дмитрий песков
13:22 06.04.2022 (обновлено: 14:14 06.04.2022)
 
Все акции, включая первомайские, должны быть согласованы, заявили в Кремле

Песков заявил, что все акции, включая первомайские, должны быть согласованы заранее

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Все акции, включая первомайские, должны быть заранее согласованы, все параметры надо уточнять у городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы имеете в виду первомайские акции и демонстрации? Смотрите, ведь они должны быть заранее согласованы с городскими властями, в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли будет 1 мая традиционно выходить на улицы с лозунгами о мире.
Боевые машины пехоты БМП-3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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МоскваДмитрий Песков
 
 
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