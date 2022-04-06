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Стюардесса рассказала, что помогает чувствовать себя в отеле как дома
Стюардесса рассказала, что помогает чувствовать себя в отеле как дома - РИА Новости, 06.04.2022
Стюардесса рассказала, что помогает чувствовать себя в отеле как дома
Стюардесса рассказала, какие вещи помогают ей чувствовать себя в отеле как дома, сообщает The Sun. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T05:40
2022-04-06T05:40
2022-04-06T05:40
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какие вещи помогают ей чувствовать себя в отеле как дома, сообщает The Sun.Обычно туристы берут с собой предметы первой необходимости: зубную щетку, нижнее белье, сменную одежду. А если путешественница — девушка, то еще и помаду, тени для век и другие женские аксессуары, пишет издание. Однако есть вещи менее очевидные, но не менее полезные."Я всегда вожу с собой портативную мини-печку, — делится бортпроводница. — Это позволяет мне есть горячую еду, где бы я не находилась".Девушка рекомендует покупать печь с вилкой для розетки, а не с прикуривателем для автомобиля: это удобнее.Но это еще не все: второй необычный предмет, который всегда находится у нее в сумочке, — ручной блендер. "С его помощью я могу есть фрукты и овощи на ходу", — комментирует стюардесса.Видеоролик, в котором она делится лайфхаками, набрал больше 14 тысяч просмотров в соцсетях. Оказалось, что девушка такая не одна: "Мы тоже возим с собой блендер и мини-печку", — поддержали ее подписчики.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы
Стюардесса рассказала, что помогает чувствовать себя в отеле как дома
Стюардесса рассказала, зачем брать с собой в путешествие блендер и мини-печь
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, какие вещи помогают ей чувствовать себя в отеле как дома, сообщает
The Sun.
Обычно туристы берут с собой предметы первой необходимости: зубную щетку, нижнее белье, сменную одежду. А если путешественница — девушка, то еще и помаду, тени для век и другие женские аксессуары, пишет издание. Однако есть вещи менее очевидные, но не менее полезные.
"Я всегда вожу с собой портативную мини-печку, — делится бортпроводница. — Это позволяет мне есть горячую еду, где бы я не находилась".
Девушка рекомендует покупать печь с вилкой для розетки, а не с прикуривателем для автомобиля: это удобнее.
Но это еще не все: второй необычный предмет, который всегда находится у нее в сумочке, — ручной блендер. "С его помощью я могу есть фрукты и овощи на ходу", — комментирует стюардесса.
Видеоролик, в котором она делится лайфхаками, набрал больше 14 тысяч просмотров в соцсетях. Оказалось, что девушка такая не одна: "Мы тоже возим с собой блендер и мини-печку", — поддержали ее подписчики.