https://ria.ru/20220406/aksessuary-1781670484.html

Стюардесса рассказала, что помогает чувствовать себя в отеле как дома

Стюардесса рассказала, что помогает чувствовать себя в отеле как дома - РИА Новости, 06.04.2022

Стюардесса рассказала, что помогает чувствовать себя в отеле как дома

Стюардесса рассказала, какие вещи помогают ей чувствовать себя в отеле как дома, сообщает The Sun. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T05:40

2022-04-06T05:40

2022-04-06T05:40

туризм

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туризм

туристы

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, какие вещи помогают ей чувствовать себя в отеле как дома, сообщает The Sun.Обычно туристы берут с собой предметы первой необходимости: зубную щетку, нижнее белье, сменную одежду. А если путешественница — девушка, то еще и помаду, тени для век и другие женские аксессуары, пишет издание. Однако есть вещи менее очевидные, но не менее полезные."Я всегда вожу с собой портативную мини-печку, — делится бортпроводница. — Это позволяет мне есть горячую еду, где бы я не находилась".Девушка рекомендует покупать печь с вилкой для розетки, а не с прикуривателем для автомобиля: это удобнее.Но это еще не все: второй необычный предмет, который всегда находится у нее в сумочке, — ручной блендер. "С его помощью я могу есть фрукты и овощи на ходу", — комментирует стюардесса.Видеоролик, в котором она делится лайфхаками, набрал больше 14 тысяч просмотров в соцсетях. Оказалось, что девушка такая не одна: "Мы тоже возим с собой блендер и мини-печку", — поддержали ее подписчики.

https://ria.ru/20220331/oteli-1781047016.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы