https://ria.ru/20220406/akkreditatsiya-1782051268.html

Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая

Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая - РИА Новости, 06.04.2022

Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая

Открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:33

2022-04-06T12:33

2022-04-06T12:47

великая отечественная война (1941-1945)

россия

общество

день победы

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля."Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Дата окончания аккредитации - 12.00 мск 12 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, день победы