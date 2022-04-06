https://ria.ru/20220406/akkreditatsiya-1782051268.html
Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая
Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая - РИА Новости, 06.04.2022
Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая
Открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:33
2022-04-06T12:33
2022-04-06T12:47
великая отечественная война (1941-1945)
россия
общество
день победы
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля."Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Дата окончания аккредитации - 12.00 мск 12 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220405/pobeda-1781888314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, день победы
12:33 06.04.2022 (обновлено: 12:47 06.04.2022)
Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая
Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий в честь 77-й годовщины Победы