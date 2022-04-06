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Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая - РИА Новости, 06.04.2022
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Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая
Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая - РИА Новости, 06.04.2022
Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая
Открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:33
2022-04-06T12:47
великая отечественная война (1941-1945)
россия
общество
день победы
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля."Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Дата окончания аккредитации - 12.00 мск 12 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
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великая отечественная война (1941-1945), россия, общество, день победы
12:33 06.04.2022 (обновлено: 12:47 06.04.2022)
 
Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий к 9 Мая

Началась аккредитация журналистов на освещение мероприятий в честь 77-й годовщины Победы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВоенный парад в честь 76-й годовщины Победы
Военный парад в честь 76-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Военный парад в честь 76-й годовщины Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Открыта аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.
"Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф). Дата окончания аккредитации - 12.00 мск 12 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 14:11
Россия отпразднует День Победы как обычно, подчеркнули в Кремле
 
Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияОбществоДень Победы
 
 
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