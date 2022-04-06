14:00 06.04.2022 (обновлено: 17:12 06.04.2022)
Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства
В Херсоне агент СБУ готовил убийство пророссийского блогера за десять тысяч долларов
© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
ХЕРСОН, 6 апр — РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный российскими силовиками в Херсоне, признался в подготовке убийства пророссийского блогера, передает корреспондент РИА Новости.
"Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства", - сказал подозреваемый во время допроса.
Агента СБУ под прикрытием задержали со справкой из психиатрического диспансера и поддельными документами. Силовики выяснили, что после начала специальной военной операции России на Украине он записался в территориальную оборону, где его назначили командиром роты из 50 человек в составе батальона "Херсон-1".
Его соединению поставили задачу занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Отправив подчиненных на задание, боевик на своей машине сбежал домой, где сделал фотографии с оружием в руках и разместил их в соцсетях.
За несколько дней до поимки он связался с куратором из СБУ, от которого получил задание ликвидировать блогера.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.