https://ria.ru/20220406/agent-1782084696.html

Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства

Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства - РИА Новости, 06.04.2022

Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный российскими силовиками в Херсоне, признался в подготовке убийства пророссийского блогера, передает... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:00

2022-04-06T14:00

2022-04-06T17:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

херсон

служба безопасности украины

владимир путин

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777759819_0:78:3154:1853_1920x0_80_0_0_0f738e30777f91ec6bdc8193f6eaa2a4.jpg

ХЕРСОН, 6 апр — РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный российскими силовиками в Херсоне, признался в подготовке убийства пророссийского блогера, передает корреспондент РИА Новости."Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства", - сказал подозреваемый во время допроса.Агента СБУ под прикрытием задержали со справкой из психиатрического диспансера и поддельными документами. Силовики выяснили, что после начала специальной военной операции России на Украине он записался в территориальную оборону, где его назначили командиром роты из 50 человек в составе батальона "Херсон-1".Его соединению поставили задачу занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Отправив подчиненных на задание, боевик на своей машине сбежал домой, где сделал фотографии с оружием в руках и разместил их в соцсетях.За несколько дней до поимки он связался с куратором из СБУ, от которого получил задание ликвидировать блогера.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220406/kiev-1782035778.html

https://ria.ru/20220405/provokatsii-1781979596.html

украина

херсон

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, херсон, служба безопасности украины, владимир путин, донецкая народная республика, россия