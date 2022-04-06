Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/agent-1782084696.html
Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства
Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства - РИА Новости, 06.04.2022
Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства
Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный российскими силовиками в Херсоне, признался в подготовке убийства пророссийского блогера, передает... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:00
2022-04-06T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
херсон
служба безопасности украины
владимир путин
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777759819_0:78:3154:1853_1920x0_80_0_0_0f738e30777f91ec6bdc8193f6eaa2a4.jpg
ХЕРСОН, 6 апр — РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный российскими силовиками в Херсоне, признался в подготовке убийства пророссийского блогера, передает корреспондент РИА Новости."Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства", - сказал подозреваемый во время допроса.Агента СБУ под прикрытием задержали со справкой из психиатрического диспансера и поддельными документами. Силовики выяснили, что после начала специальной военной операции России на Украине он записался в территориальную оборону, где его назначили командиром роты из 50 человек в составе батальона "Херсон-1".Его соединению поставили задачу занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Отправив подчиненных на задание, боевик на своей машине сбежал домой, где сделал фотографии с оружием в руках и разместил их в соцсетях.За несколько дней до поимки он связался с куратором из СБУ, от которого получил задание ликвидировать блогера.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220406/kiev-1782035778.html
https://ria.ru/20220405/provokatsii-1781979596.html
украина
херсон
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777759819_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cad896116824076c2b01100c68d4a6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, херсон, служба безопасности украины, владимир путин, донецкая народная республика, россия
14:00 06.04.2022 (обновлено: 17:12 06.04.2022)
 
Задержанный в Херсоне агент СБУ признался в подготовке убийства

В Херсоне агент СБУ готовил убийство пророссийского блогера за десять тысяч долларов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины в Херсонской области
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 6 апр — РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный российскими силовиками в Херсоне, признался в подготовке убийства пророссийского блогера, передает корреспондент РИА Новости.
"Ко мне обратились с заказом ликвидировать блогера. За работу — 10 тысяч долларов. Нужны были компоненты для взрывного устройства", - сказал подозреваемый во время допроса.
Агента СБУ под прикрытием задержали со справкой из психиатрического диспансера и поддельными документами. Силовики выяснили, что после начала специальной военной операции России на Украине он записался в территориальную оборону, где его назначили командиром роты из 50 человек в составе батальона "Херсон-1".
Его соединению поставили задачу занять позиции на Антоновском мосту в Херсоне под прикрытием двух БРДМ. Отправив подчиненных на задание, боевик на своей машине сбежал домой, где сделал фотографии с оружием в руках и разместил их в соцсетях.
За несколько дней до поимки он связался с куратором из СБУ, от которого получил задание ликвидировать блогера.
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
11:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 21:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия не исключает новых провокаций по типу Бучи, заявил Небензя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаХерсонСлужба безопасности УкраиныВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала