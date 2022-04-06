https://ria.ru/20220406/achs-1782151141.html

Один из штаммов АЧС вывели в американской лаборатории, заявили в Минобороны

Один из штаммов АЧС вывели в американской лаборатории, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022

Один из штаммов АЧС вывели в американской лаборатории, заявили в Минобороны

Россия с высокой долей вероятности может утверждать, что штамм африканской чумы свиней (АЧС) с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:46

2022-04-06T17:46

2022-04-06T17:46

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Россия с высокой долей вероятности может утверждать, что штамм африканской чумы свиней (АЧС) с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов."С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону", - сказал Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.Он сравнил распространение с 2007 года африканской чумы свиней из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай. На территории этих стран, по словам Кирилова, в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму Грузия-2007."Прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов", - добавил Кириллов. Военачальник рассказал, что в регионе дислокации центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками.По данным с сайта Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов РФ, подчеркнул Кириллов."Распространение клещей также стало причиной вспышек Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области", - отметил он.

https://ria.ru/20211129/achs-1761251228.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, россия, сша, министерство обороны сша