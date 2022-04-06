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Один из штаммов АЧС вывели в американской лаборатории, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022
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Один из штаммов АЧС вывели в американской лаборатории, заявили в Минобороны
Один из штаммов АЧС вывели в американской лаборатории, заявили в Минобороны - РИА Новости, 06.04.2022
Один из штаммов АЧС вывели в американской лаборатории, заявили в Минобороны
Россия с высокой долей вероятности может утверждать, что штамм африканской чумы свиней (АЧС) с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:46
2022-04-06T17:46
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Россия с высокой долей вероятности может утверждать, что штамм африканской чумы свиней (АЧС) с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов."С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону", - сказал Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.Он сравнил распространение с 2007 года африканской чумы свиней из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай. На территории этих стран, по словам Кирилова, в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму Грузия-2007."Прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов", - добавил Кириллов. Военачальник рассказал, что в регионе дислокации центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками.По данным с сайта Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов РФ, подчеркнул Кириллов."Распространение клещей также стало причиной вспышек Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области", - отметил он.
https://ria.ru/20211129/achs-1761251228.html
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в мире, здоровье - общество, россия, сша, министерство обороны сша
17:46 06.04.2022
 
Один из штаммов АЧС вывели в американской лаборатории, заявили в Минобороны

Минобороны: один из штаммов АЧС вывели в подконтрольной Пентагону лаборатории

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи в стойле
Свиньи в стойле - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свиньи в стойле
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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Россия с высокой долей вероятности может утверждать, что штамм африканской чумы свиней (АЧС) с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов.
"С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону", - сказал Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.
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В Курской области обнаружили ДНК вируса АЧС в пельменях
Он сравнил распространение с 2007 года африканской чумы свиней из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай. На территории этих стран, по словам Кирилова, в пробах от павших животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму Грузия-2007.
"Прямой экономический ущерб только российских предприятий от этой болезни составил более 100 миллионов долларов, косвенные убытки превысили 500 миллионов долларов", - добавил Кириллов. Военачальник рассказал, что в регионе дислокации центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками.
По данным с сайта Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, происходит смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов РФ, подчеркнул Кириллов.
"Распространение клещей также стало причиной вспышек Конго-Крымской геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области", - отметил он.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
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