https://ria.ru/20220405/zhaloby-1781943477.html

Число жалоб на неприятные запахи уменьшилось во всех округах Москвы

Число жалоб на неприятные запахи уменьшилось во всех округах Москвы - РИА Новости, 05.04.2022

Число жалоб на неприятные запахи уменьшилось во всех округах Москвы

Число жалоб на неприятные запахи в Москве уменьшилось во всех административных округах, в частности в районе Капотня за 12 лет примерно в 100 раз, сообщил... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T17:30

2022-04-05T17:30

2022-04-05T17:30

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московский нпз

капотня

москва

общество

антон кульбачевский

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число жалоб на неприятные запахи в Москве уменьшилось во всех административных округах, в частности в районе Капотня за 12 лет примерно в 100 раз, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Жалоб намного меньше по всем округам и по всем природным средам. Если взять, допустим, район Капотня, где Московский НПЗ, в 2010 году было от 4 до 5 тысяч жалоб, сейчас из этого района поступает от 50 до 100 жалоб в год. И то люди путают запахи, не всегда это воздействие московских предприятий", - рассказал Кульбачевский в ходе посещения лаборатории московской системы экологического мониторинга.Он отметил, что дышать в Москве стало свободнее. "Главный показатель - человек, который бегает утром по центру города, раньше было невозможно заниматься спортом", - подчеркнул глава департамента.Он добавил, что на текущий момент запланированы и профинансированы мероприятия по улучшению экологии в столице, и в будущем окружающая среда и ее качество будет улучшаться с каждым годом.

https://realty.ria.ru/20220405/vozdukh-1781695587.html

https://ria.ru/20220401/rekonstruktsiya-1781211279.html

капотня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московский нпз, капотня, москва, общество, антон кульбачевский