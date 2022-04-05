Рейтинг@Mail.ru
Число жалоб на неприятные запахи уменьшилось во всех округах Москвы - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220405/zhaloby-1781943477.html
Число жалоб на неприятные запахи уменьшилось во всех округах Москвы
Число жалоб на неприятные запахи уменьшилось во всех округах Москвы - РИА Новости, 05.04.2022
Число жалоб на неприятные запахи уменьшилось во всех округах Москвы
Число жалоб на неприятные запахи в Москве уменьшилось во всех административных округах, в частности в районе Капотня за 12 лет примерно в 100 раз, сообщил... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T17:30
2022-04-05T17:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
московский нпз
капотня
москва
общество
антон кульбачевский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779894257_0:365:2669:1866_1920x0_80_0_0_17eb03a35a273b7f42175f2cddda7335.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число жалоб на неприятные запахи в Москве уменьшилось во всех административных округах, в частности в районе Капотня за 12 лет примерно в 100 раз, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Жалоб намного меньше по всем округам и по всем природным средам. Если взять, допустим, район Капотня, где Московский НПЗ, в 2010 году было от 4 до 5 тысяч жалоб, сейчас из этого района поступает от 50 до 100 жалоб в год. И то люди путают запахи, не всегда это воздействие московских предприятий", - рассказал Кульбачевский в ходе посещения лаборатории московской системы экологического мониторинга.Он отметил, что дышать в Москве стало свободнее. "Главный показатель - человек, который бегает утром по центру города, раньше было невозможно заниматься спортом", - подчеркнул глава департамента.Он добавил, что на текущий момент запланированы и профинансированы мероприятия по улучшению экологии в столице, и в будущем окружающая среда и ее качество будет улучшаться с каждым годом.
https://realty.ria.ru/20220405/vozdukh-1781695587.html
https://ria.ru/20220401/rekonstruktsiya-1781211279.html
капотня
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779894257_0:23:2669:2025_1920x0_80_0_0_e6974328f1bc120d1c5398ce67b837b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский нпз, капотня, москва, общество, антон кульбачевский
17:30 05.04.2022
 

Число жалоб на неприятные запахи уменьшилось во всех округах Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова в Кадашах
Церковь Воскресения Христова в Кадашах - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число жалоб на неприятные запахи в Москве уменьшилось во всех административных округах, в частности в районе Капотня за 12 лет примерно в 100 раз, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Жалоб намного меньше по всем округам и по всем природным средам. Если взять, допустим, район Капотня, где Московский НПЗ, в 2010 году было от 4 до 5 тысяч жалоб, сейчас из этого района поступает от 50 до 100 жалоб в год. И то люди путают запахи, не всегда это воздействие московских предприятий", - рассказал Кульбачевский в ходе посещения лаборатории московской системы экологического мониторинга.
Лаборатория Мосэкомониторинга по проверке проб воздуха - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Вдох-выдох: вся правда о воздухе Москвы
Он отметил, что дышать в Москве стало свободнее. "Главный показатель - человек, который бегает утром по центру города, раньше было невозможно заниматься спортом", - подчеркнул глава департамента.
"Когда нагрузка на территории города была уменьшена за счёт уменьшения поездок жителей на автотранспорте, в 2020 году, в первой половине, мы улучшения с точки зрения атмосферного воздуха чувствовали, но потом уже, после того, как ограничения были сняты, все параметры выровнялись. Сказать, что пандемия улучшила состояние атмосферы, почв, зелёных насаждений - я бы не сказал. Тенденции наблюдались буквально считанные месяцы. Но самое главное - не надо надеяться на такие сценарии, как пандемия, надо планомерно работать, чтобы улучшать состояние окружающей среды, чем правительство Москвы и занимается. Поэтому у нас положительная динамика на протяжении 10 лет. Мы с уверенностью смотрим в будущее", - уточнил Кульбачевский.
Он добавил, что на текущий момент запланированы и профинансированы мероприятия по улучшению экологии в столице, и в будущем окружающая среда и ее качество будет улучшаться с каждым годом.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 09:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На юге Москвы провели реконструкцию канализационно-насосной станции
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковский НПЗКапотняМоскваОбществоАнтон Кульбачевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала