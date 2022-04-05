Число жалоб на неприятные запахи уменьшилось во всех округах Москвы
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число жалоб на неприятные запахи в Москве уменьшилось во всех административных округах, в частности в районе Капотня за 12 лет примерно в 100 раз, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Жалоб намного меньше по всем округам и по всем природным средам. Если взять, допустим, район Капотня, где Московский НПЗ, в 2010 году было от 4 до 5 тысяч жалоб, сейчас из этого района поступает от 50 до 100 жалоб в год. И то люди путают запахи, не всегда это воздействие московских предприятий", - рассказал Кульбачевский в ходе посещения лаборатории московской системы экологического мониторинга.
Он отметил, что дышать в Москве стало свободнее. "Главный показатель - человек, который бегает утром по центру города, раньше было невозможно заниматься спортом", - подчеркнул глава департамента.
"Когда нагрузка на территории города была уменьшена за счёт уменьшения поездок жителей на автотранспорте, в 2020 году, в первой половине, мы улучшения с точки зрения атмосферного воздуха чувствовали, но потом уже, после того, как ограничения были сняты, все параметры выровнялись. Сказать, что пандемия улучшила состояние атмосферы, почв, зелёных насаждений - я бы не сказал. Тенденции наблюдались буквально считанные месяцы. Но самое главное - не надо надеяться на такие сценарии, как пандемия, надо планомерно работать, чтобы улучшать состояние окружающей среды, чем правительство Москвы и занимается. Поэтому у нас положительная динамика на протяжении 10 лет. Мы с уверенностью смотрим в будущее", - уточнил Кульбачевский.
Он добавил, что на текущий момент запланированы и профинансированы мероприятия по улучшению экологии в столице, и в будущем окружающая среда и ее качество будет улучшаться с каждым годом.