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В Италии заявили о максимальных за десять лет ценах на зерно - РИА Новости, 05.04.2022
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В Италии заявили о максимальных за десять лет ценах на зерно
В Италии заявили о максимальных за десять лет ценах на зерно - РИА Новости, 05.04.2022
В Италии заявили о максимальных за десять лет ценах на зерно
Цены на зерновые культуры в мире остаются на максимальных значениях за 10 лет, которые связаны с конфликтом вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:27
2022-04-05T15:27
в мире
экономика
италия
евросоюз
санкции в отношении россии
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РИМ, 5 апр – РИА Новости. Цены на зерновые культуры в мире остаются на максимальных значениях за 10 лет, которые связаны с конфликтом вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель руководства итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Confagricoltura Филиппо Скьявоне (Filippo Schiavone), возглавляющий ее отделение в южной аграрной провинции Фоджа."На данный момент аграрные рынки находятся в напряженном состоянии, цены на пшеницу мягких и твердых сортов, а также кукурузу остаются на одном из самых высоких уровнях, возможно, за последние несколько десятков лет. Особенно это касается твердой пшеницы", - сказал Скьявоне. По его словам, в начале года цены на пшеницу немного снизились, пик был достигнут в сентябре-октябре, и новый скачок имел место с началом спецоперации РФ на Украине.Повышение цен на твердую пшеницу и кукурузу "совершенно точно" связано с боевыми действиями на Украине, сказал представитель Confagricoltura. Это влияние крайне высоко, так как связано с объемами экспорта из России и с Украины, на которые приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых, сказал Скьявоне."Рынки еще продолжат испытать давление, разве что если предосторожности, предпринятые Евросоюзом, смогут смягчить, хотя бы частично, потери экспорта", - добавил эксперт. По его словам, это можно компенсировать за счет поставок из других стран, таких как Канада и США. Но при этом, подчеркнул глава Confagricoltura Foggia, нужно учитывать, что Канада в прошлом году экспортировала на 50% меньше зерна из-за засухи.Скьявоне предположил, что производство твердой пшеницы в Италии упадет по итогам нынешнего года. Роль в этом играет рост производственных затрат, например, цен на удобрения вследствие конфликта на Украине. "Его продолжение приведет еще к большему росту цен на зерновые и затрат на их производство", - сказал эксперт, подчеркнув, что итальянские аграрии в равной степени испытывают негативные последствия от повышения цен на топливо и кризиса на Украине."Недостаток синтетических удобрений, импортируемых из России, создаст дисбаланс не только для зерновых, но для фруктов и овощей. Если производство в мире останется на прошлогоднем уровне, проблемы усилятся масштабно", - сказал Скьявоне.
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в мире, экономика, италия, евросоюз, санкции в отношении россии
15:27 05.04.2022
 
В Италии заявили о максимальных за десять лет ценах на зерно

Эксперт Скьявоне: мировые цены на зерновые находятся на самом высоком уровне за десять лет

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
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РИМ, 5 апр – РИА Новости. Цены на зерновые культуры в мире остаются на максимальных значениях за 10 лет, которые связаны с конфликтом вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель руководства итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Confagricoltura Филиппо Скьявоне (Filippo Schiavone), возглавляющий ее отделение в южной аграрной провинции Фоджа.
"На данный момент аграрные рынки находятся в напряженном состоянии, цены на пшеницу мягких и твердых сортов, а также кукурузу остаются на одном из самых высоких уровнях, возможно, за последние несколько десятков лет. Особенно это касается твердой пшеницы", - сказал Скьявоне. По его словам, в начале года цены на пшеницу немного снизились, пик был достигнут в сентябре-октябре, и новый скачок имел место с началом спецоперации РФ на Украине.
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Повышение цен на твердую пшеницу и кукурузу "совершенно точно" связано с боевыми действиями на Украине, сказал представитель Confagricoltura. Это влияние крайне высоко, так как связано с объемами экспорта из России и с Украины, на которые приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых, сказал Скьявоне.
"Рынки еще продолжат испытать давление, разве что если предосторожности, предпринятые Евросоюзом, смогут смягчить, хотя бы частично, потери экспорта", - добавил эксперт. По его словам, это можно компенсировать за счет поставок из других стран, таких как Канада и США. Но при этом, подчеркнул глава Confagricoltura Foggia, нужно учитывать, что Канада в прошлом году экспортировала на 50% меньше зерна из-за засухи.
Скьявоне предположил, что производство твердой пшеницы в Италии упадет по итогам нынешнего года. Роль в этом играет рост производственных затрат, например, цен на удобрения вследствие конфликта на Украине. "Его продолжение приведет еще к большему росту цен на зерновые и затрат на их производство", - сказал эксперт, подчеркнув, что итальянские аграрии в равной степени испытывают негативные последствия от повышения цен на топливо и кризиса на Украине.
"Недостаток синтетических удобрений, импортируемых из России, создаст дисбаланс не только для зерновых, но для фруктов и овощей. Если производство в мире останется на прошлогоднем уровне, проблемы усилятся масштабно", - сказал Скьявоне.
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