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СМИ: перебои с поставками из России угрожают мировой торговле зерном - РИА Новости, 05.04.2022
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СМИ: перебои с поставками из России угрожают мировой торговле зерном
СМИ: перебои с поставками из России угрожают мировой торговле зерном - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: перебои с поставками из России угрожают мировой торговле зерном
Торговля зерном, объем которой во всем мире составляет около 120 миллиардов долларов, находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными конфликтом... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:31
2022-04-05T12:31
экономика
россия
украина
в мире
торговля
международный совет по зерну
оон
европа
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Торговля зерном, объем которой во всем мире составляет около 120 миллиардов долларов, находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными конфликтом вокруг Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителей организаций и аналитиков."Около половины кукурузы, которую Украина должна была экспортировать в этом сезоне, становится все труднее доставлять покупателям, что дает представление о беспорядках, которые геополитическая ситуация вызвала в мировой торговле зерном, объем которой составляет около 120 миллиардов долларов", - пишет агентство.Согласно агентству, поставки из Украины и России, на долю которых приходится около четверти мировой торговли зерном, усложняются, вызывая опасения по поводу продовольственной безопасности. До начала проведения военной операции РФ украинская кукуруза должна была доставляться в порты Черного моря - Одесский и Николаевский - по железной дороге и загружаться на корабли, направляющиеся в Азию и Европу. Поскольку порты закрыты, небольшое количество кукурузы перевозится на запад по железной дороге через Румынию и Польшу.По данным Минсельхоза Украины, на которые ссылается агентство, экспорт зерна в настоящее время ограничен 500 тысячами тонн в месяц по сравнению с 5 миллионами тонн до спецоперации, что означает убыток в размере 1,5 миллиарда долларов. Урожай из России - крупнейшего в мире экспортера пшеницы - все еще находится в пути, но остаются вопросы по доставке и оплате будущих грузов, сообщает Блумберг.По мнению ООН, которое приводит агентство, резкое сокращение экспорта зерна, которое транспортируется через Черное море, может привести к недоеданию еще 13,1 миллиона человек, что усугубит рост глобального голода в мире, который все еще является последствием пандемии.Страны-импортеры пытаются восполнить нехватку зерна за счет других стран-экспортеров, таких как Индия, Австралия, Казахстан, но сталкиваются с высокими ценами и сниженным качеством, сообщает Блумберг. По данным Международного совета по зерну, которые приводит агентство, мировая торговля зерновыми культурами, за исключением риса, может сократиться в этом сезоне на 12 миллионов тонн, что станет рекордным падением показателя за текущее десятилетие.
https://ria.ru/20220405/krizis-1781802258.html
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экономика, россия, украина, в мире, торговля, международный совет по зерну, оон, европа, азия
12:31 05.04.2022
 
СМИ: перебои с поставками из России угрожают мировой торговле зерном

Bloomberg: перебои с поставками из России и Украины угрожают мировой торговле зерном

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Отгрузка зерна на экспорт
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Торговля зерном, объем которой во всем мире составляет около 120 миллиардов долларов, находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными конфликтом вокруг Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителей организаций и аналитиков.
"Около половины кукурузы, которую Украина должна была экспортировать в этом сезоне, становится все труднее доставлять покупателям, что дает представление о беспорядках, которые геополитическая ситуация вызвала в мировой торговле зерном, объем которой составляет около 120 миллиардов долларов", - пишет агентство.
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Согласно агентству, поставки из Украины и России, на долю которых приходится около четверти мировой торговли зерном, усложняются, вызывая опасения по поводу продовольственной безопасности. До начала проведения военной операции РФ украинская кукуруза должна была доставляться в порты Черного моря - Одесский и Николаевский - по железной дороге и загружаться на корабли, направляющиеся в Азию и Европу. Поскольку порты закрыты, небольшое количество кукурузы перевозится на запад по железной дороге через Румынию и Польшу.
По данным Минсельхоза Украины, на которые ссылается агентство, экспорт зерна в настоящее время ограничен 500 тысячами тонн в месяц по сравнению с 5 миллионами тонн до спецоперации, что означает убыток в размере 1,5 миллиарда долларов. Урожай из России - крупнейшего в мире экспортера пшеницы - все еще находится в пути, но остаются вопросы по доставке и оплате будущих грузов, сообщает Блумберг.
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По мнению ООН, которое приводит агентство, резкое сокращение экспорта зерна, которое транспортируется через Черное море, может привести к недоеданию еще 13,1 миллиона человек, что усугубит рост глобального голода в мире, который все еще является последствием пандемии.
Страны-импортеры пытаются восполнить нехватку зерна за счет других стран-экспортеров, таких как Индия, Австралия, Казахстан, но сталкиваются с высокими ценами и сниженным качеством, сообщает Блумберг. По данным Международного совета по зерну, которые приводит агентство, мировая торговля зерновыми культурами, за исключением риса, может сократиться в этом сезоне на 12 миллионов тонн, что станет рекордным падением показателя за текущее десятилетие.
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