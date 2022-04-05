СМИ: перебои с поставками из России угрожают мировой торговле зерном
Bloomberg: перебои с поставками из России и Украины угрожают мировой торговле зерном
Отгрузка зерна на экспорт
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Торговля зерном, объем которой во всем мире составляет около 120 миллиардов долларов, находится под угрозой из-за перебоев с поставками, вызванными конфликтом вокруг Украины, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на представителей организаций и аналитиков.
"Около половины кукурузы, которую Украина должна была экспортировать в этом сезоне, становится все труднее доставлять покупателям, что дает представление о беспорядках, которые геополитическая ситуация вызвала в мировой торговле зерном, объем которой составляет около 120 миллиардов долларов", - пишет агентство.
Согласно агентству, поставки из Украины и России, на долю которых приходится около четверти мировой торговли зерном, усложняются, вызывая опасения по поводу продовольственной безопасности. До начала проведения военной операции РФ украинская кукуруза должна была доставляться в порты Черного моря - Одесский и Николаевский - по железной дороге и загружаться на корабли, направляющиеся в Азию и Европу. Поскольку порты закрыты, небольшое количество кукурузы перевозится на запад по железной дороге через Румынию и Польшу.
По данным Минсельхоза Украины, на которые ссылается агентство, экспорт зерна в настоящее время ограничен 500 тысячами тонн в месяц по сравнению с 5 миллионами тонн до спецоперации, что означает убыток в размере 1,5 миллиарда долларов. Урожай из России - крупнейшего в мире экспортера пшеницы - все еще находится в пути, но остаются вопросы по доставке и оплате будущих грузов, сообщает Блумберг.
По мнению ООН, которое приводит агентство, резкое сокращение экспорта зерна, которое транспортируется через Черное море, может привести к недоеданию еще 13,1 миллиона человек, что усугубит рост глобального голода в мире, который все еще является последствием пандемии.
Страны-импортеры пытаются восполнить нехватку зерна за счет других стран-экспортеров, таких как Индия, Австралия, Казахстан, но сталкиваются с высокими ценами и сниженным качеством, сообщает Блумберг. По данным Международного совета по зерну, которые приводит агентство, мировая торговля зерновыми культурами, за исключением риса, может сократиться в этом сезоне на 12 миллионов тонн, что станет рекордным падением показателя за текущее десятилетие.