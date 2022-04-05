Небензя обвинил Зеленского во введении "языковой инквизиции"
Постпред при ООН Небензя напомнил Зеленскому о нарушенных предвыборных обещаниях
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
ООН, 5 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН уличил Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний мира в Донбассе, а также во введении "языковой инквизиции" в стране.
Во вторник в СБ ООН проходит заседание по Украине. Зеленский обратился к Совету по видеосвязи. Небензя напомнил, как в 2019 году Зеленский был избран президентом Украины. "С вашим избранием было связано много надежд, ведь вы шли на выборы с обещанием мира, окончания войны на Донбассе, в вас поверило русскоязычное население, права которого вы обязались защищать. Казалось, вот-вот и та историческая несправедливость, когда после майданного переворота в 2014 году Украину стали превращать в злобную "анти-Россию", уйдет в историю", - указал постпред.
Но этим надеждам, по его словам, не суждено было сбыться. "И вот вы уже презрительно называете жителей Донецкой и Луганской народных республик "особями", вторя вашему предшественнику, который грозил, что дети дончан и луганчан "будут гнить в подвалах", и призываете их уезжать в Россию. И вот вы уже ополчились на родной для вас русский язык, вводя по сути "языковую инквизицию" в стране, где русский является родным для, как минимум, 40% населения", - подчеркнул Небензя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.