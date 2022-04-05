Небензя назвал обвинения Зеленского в адрес России бездоказательными
Постпред при ООН Небензя назвал обвинения Зеленского в адрес России бездоказательными
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
ООН, 5 апр - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил Владимиру Зеленскому, что его обвинения в адрес российских военных бездоказательны. Ранее Зеленский выступил по видеосвязи в рамках заседания СБ ООН.
"Госпожа председатель... хочу воспользоваться виртуальным участием в нашем заседании президента Украины и обратиться непосредственно к нему. Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев. Мы об этом вчера подробно говорили на пресс-конференции", - сказал Небензя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.