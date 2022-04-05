https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781877397.html

Зеленский усомнился в возможности встречи с Путиным

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Путиным - РИА Новости, 05.04.2022

Зеленский усомнился в возможности встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что встреча с Владимиром Путиным может не состояться. Об этом он заявил в эфире канала "Украина-24". РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:19

2022-04-05T13:19

2022-04-05T13:19

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что встреча с Владимиром Путиным может не состояться. Об этом он заявил в эфире канала "Украина-24".Отвечая на вопрос журналистки о позиции по переговорам после "случившегося в Буче", он выразил мнение, что самым простым решением в нынешней ситуации было бы их прекратить. Однако гораздо сложнее — найти возможность для встречи и добиться результата, при котором Украина не потеряет свою территорию, утверждает Зеленский."Нужно установить для себя такую планку. А там как будет, так будет. Может так случиться, что и не будет встреч. Такое может случиться", — сказал украинский лидер.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Однако, чтобы она состоялась, делегациям обеих стран необходимо подготовить соответствующий документ, напомнили в Кремле.Провокация в БучеВ Минобороны назвали постановкой и провокацией опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, которые якобы свидетельствуют о преступлениях российских военных в городе Буче под Киевом. За все время, пока этот населенный пункт находился под контролем ВС России, ни один местный житель не пострадал от насильственных действий, отметили в ведомстве. Российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, а все "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город приехали сотрудники СБУ и представители украинских телеканалов.Кроме того, мэр Анатолий Федорук 31-го числа записал видеообращение, в котором подтвердил, что российских солдат в Буче нет, но не упомянул о расстрелянных горожанах. Все жители имели возможность свободно покинуть город в северном направлении, выезды никто не блокировал, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781850226.html

https://ria.ru/20220405/vybor-1781857624.html

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Станислав Ванд

в мире, дмитрий песков, россия, киев, украина, служба безопасности украины, владимир зеленский, владимир путин