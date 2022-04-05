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Зеленский окажется за решеткой, уверен Аксенов - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781850226.html
Зеленский окажется за решеткой, уверен Аксенов
Зеленский окажется за решеткой, уверен Аксенов - РИА Новости, 05.04.2022
Зеленский окажется за решеткой, уверен Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что Владимир Зеленский окажется за решеткой, так как за все совершенные им преступления придет возмездие. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:47
2022-04-05T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
сергей аксенов (политик)
республика крым
михаил зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что Владимир Зеленский окажется за решеткой, так как за все совершенные им преступления придет возмездие."Уверен, что одна из причин истерик Зеленского и других представителей нацистского режима – это страх преступников перед неминуемым возмездием. Не сомневаюсь, что оно обязательно будет, и все они окажутся за решеткой", - написал Аксенов в своем Telegram-канале."Зеленский издал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке и согласованию договора "о гарантиях безопасности Украине". При этом почти одновременно с подписанием указа экс-комик выступил с очередным стендапом, одним из тех, которые он называет "обращениями к украинскому народу", - добавил глава Крыма.По его словам, в этом обращении Зеленский озвучил угрозы расправы в адрес российских журналистов, фактически скатившись до уровня террориста. "Это к вопросу о вменяемости украинского руководства и его способности не то что к переговорам и к соблюдению каких-либо соглашений, а в принципе к адекватному восприятию реальности", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839200.html
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
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сергей аксенов (политик), республика крым, михаил зеленский, украина
11:47 05.04.2022
 
Зеленский окажется за решеткой, уверен Аксенов

Глава Крыма Аксенов: Зеленского ждет возмездие, он окажется за решеткой

© REUTERS / Marko DjuricaПрезидент Украины Владимир Зеленский в Буче
Президент Украины Владимир Зеленский в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Marko Djurica
Президент Украины Владимир Зеленский в Буче
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что Владимир Зеленский окажется за решеткой, так как за все совершенные им преступления придет возмездие.
"Уверен, что одна из причин истерик Зеленского и других представителей нацистского режима – это страх преступников перед неминуемым возмездием. Не сомневаюсь, что оно обязательно будет, и все они окажутся за решеткой", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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"Зеленский издал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке и согласованию договора "о гарантиях безопасности Украине". При этом почти одновременно с подписанием указа экс-комик выступил с очередным стендапом, одним из тех, которые он называет "обращениями к украинскому народу", - добавил глава Крыма.
По его словам, в этом обращении Зеленский озвучил угрозы расправы в адрес российских журналистов, фактически скатившись до уровня террориста. "Это к вопросу о вменяемости украинского руководства и его способности не то что к переговорам и к соблюдению каких-либо соглашений, а в принципе к адекватному восприятию реальности", - подчеркнул Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских
 
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