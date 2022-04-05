https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781850226.html

Зеленский окажется за решеткой, уверен Аксенов

Зеленский окажется за решеткой, уверен Аксенов - РИА Новости, 05.04.2022

Зеленский окажется за решеткой, уверен Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что Владимир Зеленский окажется за решеткой, так как за все совершенные им преступления придет возмездие. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:47

2022-04-05T11:47

2022-04-05T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

сергей аксенов (политик)

республика крым

михаил зеленский

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что Владимир Зеленский окажется за решеткой, так как за все совершенные им преступления придет возмездие."Уверен, что одна из причин истерик Зеленского и других представителей нацистского режима – это страх преступников перед неминуемым возмездием. Не сомневаюсь, что оно обязательно будет, и все они окажутся за решеткой", - написал Аксенов в своем Telegram-канале."Зеленский издал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке и согласованию договора "о гарантиях безопасности Украине". При этом почти одновременно с подписанием указа экс-комик выступил с очередным стендапом, одним из тех, которые он называет "обращениями к украинскому народу", - добавил глава Крыма.По его словам, в этом обращении Зеленский озвучил угрозы расправы в адрес российских журналистов, фактически скатившись до уровня террориста. "Это к вопросу о вменяемости украинского руководства и его способности не то что к переговорам и к соблюдению каких-либо соглашений, а в принципе к адекватному восприятию реальности", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781839200.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

республика крым

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей аксенов (политик), республика крым, михаил зеленский, украина