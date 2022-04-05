https://ria.ru/20220405/zdanie-1781863322.html

Здание по производству металлоизделий построили в Подмосковье

Здание по производству металлоизделий построили в Подмосковье - РИА Новости, 05.04.2022

Здание по производству металлоизделий построили в Подмосковье

Здание для конечной сборки металлоизделий из привозимых частей и деталей ввели в эксплуатацию в селе Михайловская Слобода Московской области, говорится в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:38

2022-04-05T12:38

2022-04-05T12:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Здание для конечной сборки металлоизделий из привозимых частей и деталей ввели в эксплуатацию в селе Михайловская Слобода Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Строительство объекта сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Ввод объекта позволит создать в Раменском городском округе порядка 16 новых рабочих мест."Объект построен за два года. Объем инвестиций составил 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220404/nedvizhimost-1781691432.html

московская область (подмосковье)

раменское

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), раменское