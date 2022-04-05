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Здание по производству металлоизделий построили в Подмосковье - РИА Новости, 05.04.2022
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Новости Подмосковья
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Здание по производству металлоизделий построили в Подмосковье
Здание по производству металлоизделий построили в Подмосковье - РИА Новости, 05.04.2022
Здание по производству металлоизделий построили в Подмосковье
Здание для конечной сборки металлоизделий из привозимых частей и деталей ввели в эксплуатацию в селе Михайловская Слобода Московской области, говорится в... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:38
2022-04-05T12:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменское
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Здание для конечной сборки металлоизделий из привозимых частей и деталей ввели в эксплуатацию в селе Михайловская Слобода Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.Строительство объекта сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Ввод объекта позволит создать в Раменском городском округе порядка 16 новых рабочих мест."Объект построен за два года. Объем инвестиций составил 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), раменское
12:38 05.04.2022
 

Здание по производству металлоизделий построили в Подмосковье

CC BY 4.0 / Министерство жилищной политики Московской области / Здание для производства металлических изделий в селе Михайловская Слобода
Здание для производства металлических изделий в селе Михайловская Слобода - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
CC BY 4.0 / Министерство жилищной политики Московской области /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Здание для конечной сборки металлоизделий из привозимых частей и деталей ввели в эксплуатацию в селе Михайловская Слобода Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.
Строительство объекта сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Ввод объекта позволит создать в Раменском городском округе порядка 16 новых рабочих мест.
"Объект построен за два года. Объем инвестиций составил 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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4 апреля, 14:33Новости Подмосковья
В Подмосковье построят 22 коммерческих объекта
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Раменское
 
 
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