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Антонов назвал цель провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022
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Антонов назвал цель провокации в Буче
Антонов назвал цель провокации в Буче - РИА Новости, 05.04.2022
Антонов назвал цель провокации в Буче
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления США о провокации в Буче, указав на их "прокурорскую позу", и назвал ее цели. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T05:32
2022-04-05T10:03
в мире
украина
россия
сша
совет безопасности оон
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления США о провокации в Буче, указав на их "прокурорскую позу", и назвал ее цели.Он также назвал "голословными" заявления властей США о военных преступлениях, которые якобы совершают российские военнослужащие на территории Украины. Это часть скоординированных усилий Запада по демонизации Вооруженных сил, добавил Антонов.Дипломат отметил, что в реальности дело обстоит ровно наоборот: в контролируемые российскими военными районы Украины доставляется гуманитарная помощь."Для обеспечения нужд гражданского населения направлены сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан", — добавил Антонов.Украинские власти распространили видеокадры, на которых, по их утверждению, сняты погибшие мирные жители города Буча. В их смерти они обвинили российские войска, а Владимир Зеленский охарактеризовал случившееся как "геноцид".Минобороны России назвало публикации из Бучи "очередной провокацией". Как заявили в военном ведомстве, за то время, пока этот населенный пункт находился под контролем российских военных, "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Подчеркивается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта.В министерстве добавили, что выезды из города на север не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливали украинские силовики.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/bucha-1781770410.html
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в мире, украина, россия, сша, совет безопасности оон
05:32 05.04.2022 (обновлено: 10:03 05.04.2022)
 
Антонов назвал цель провокации в Буче

Посол России в США Антонов назвал провокацию в Буче верхом лжи и цинизма

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявления США о провокации в Буче, указав на их "прокурорскую позу", и назвал ее цели.

"Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма. В Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных", — говорится в ответе дипломата на вопрос журналистов, который дипмиссия опубликовала в Telegram.

Он также назвал "голословными" заявления властей США о военных преступлениях, которые якобы совершают российские военнослужащие на территории Украины. Это часть скоординированных усилий Запада по демонизации Вооруженных сил, добавил Антонов.
Дипломат отметил, что в реальности дело обстоит ровно наоборот: в контролируемые российскими военными районы Украины доставляется гуманитарная помощь.
"Для обеспечения нужд гражданского населения направлены сотни тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев и иностранных граждан", — добавил Антонов.
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Украинские власти распространили видеокадры, на которых, по их утверждению, сняты погибшие мирные жители города Буча. В их смерти они обвинили российские войска, а Владимир Зеленский охарактеризовал случившееся как "геноцид".
Минобороны России назвало публикации из Бучи "очередной провокацией". Как заявили в военном ведомстве, за то время, пока этот населенный пункт находился под контролем российских военных, "ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий". Подчеркивается, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта.
В министерстве добавили, что выезды из города на север не блокировались, тогда как южные окраины, включая жилые кварталы, из крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливали украинские силовики.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По ситуации на 25 марта российская армия выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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