https://ria.ru/20220405/youtube-1781842805.html

ОП попросила Роскомнадзор принять дополнительные меры против YouTube

ОП попросила Роскомнадзор принять дополнительные меры против YouTube - РИА Новости, 05.04.2022

ОП попросила Роскомнадзор принять дополнительные меры против YouTube

Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей направила открытое обращение в адрес главы Роскомнадзора... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:13

2022-04-05T11:13

2022-04-05T11:20

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

общество

сергей рыбальченко

цензура

общественная палата рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комиссия Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей направила открытое обращение в адрес главы Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой принять дополнительные меры в отношении видеосервиса YouTube."(Председатель комиссии) Сергей Рыбальченко обратился в Роскомнадзор с просьбой принять дополнительные меры в отношении видеосервиса YouTube. В тексте документа сказано, что за последние две недели к членам Общественной палаты поступает большое количество обращений от родителей и родительских общественных организаций, крайнюю обеспокоенность родительского сообщества вызывают ролики, показываемые после детского контента", - сообщается в Telegram-канале ОП РФ.Отмечается, что после видео, рассчитанных на дошкольную и школьную аудиторию, в рекомендациях всплывают откровенно шокирующие и опасные для детской психики материалы.Также в письме сообщается, что позиция родительской общественности заключается в том, что распространяя аудиовизуальный контент на территории России, компания Google LLC должна неукоснительно соблюдать российское законодательство, а также этику в отношении предупреждения распространения деструктивного и шокирующего контента.

https://ria.ru/20220401/kontent-1781380516.html

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, сергей рыбальченко, цензура, общественная палата рф, происшествия