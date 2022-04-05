https://ria.ru/20220405/yakovleva-1781883757.html

Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в Петербурге

Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в Петербурге - РИА Новости, 05.04.2022

Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в Петербурге

Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в центральном зале крематория Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в ритуальном учреждении. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:06

2022-04-05T14:06

2022-04-05T14:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в центральном зале крематория Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в ритуальном учреждении.Там уточнили, что состоялась только церемония, кремации не будет.Ранее в администрации Калининграда РИА Новости сообщали, что похороны Яковлевой пройдут в четверг, отпевание запланировано в Храме Александра Невского в 11.00 по местному времени.Яковлева скончалась 1 апреля после продолжительной болезни.Она родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), под руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году артистка дебютировала в кинематографе, и в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году Яковлева приняла решение завершить карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и исполнила одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".

https://ria.ru/20220401/demarchelier-1781223152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александра яковлева, знаменитости, звезды, кино и сериалы