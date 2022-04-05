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Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в Петербурге
Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в Петербурге - РИА Новости, 05.04.2022
Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в Петербурге
Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в центральном зале крематория Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в ритуальном учреждении. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:06
2022-04-05T14:06
2022-04-05T14:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в центральном зале крематория Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в ритуальном учреждении.Там уточнили, что состоялась только церемония, кремации не будет.Ранее в администрации Калининграда РИА Новости сообщали, что похороны Яковлевой пройдут в четверг, отпевание запланировано в Храме Александра Невского в 11.00 по местному времени.Яковлева скончалась 1 апреля после продолжительной болезни.Она родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), под руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году артистка дебютировала в кинематографе, и в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году Яковлева приняла решение завершить карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и исполнила одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александра яковлева, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в Петербурге
Прощание с Александрой Яковлевой прошло в центральном зале крематория Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Прощание с актрисой Александрой Яковлевой прошло в центральном зале крематория Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в ритуальном учреждении.
Там уточнили, что состоялась только церемония, кремации не будет.
Ранее в администрации Калининграда РИА Новости сообщали, что похороны Яковлевой пройдут в четверг, отпевание запланировано в Храме Александра Невского в 11.00 по местному времени.
Яковлева скончалась 1 апреля после продолжительной болезни.
Она родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), под руководством народного артиста СССР Игоря Владимирова. В 1979 году артистка дебютировала в кинематографе, и в 80-е годы была одной из самых популярных актрис в Советском Союзе, сыграла в фильмах "Экипаж", "Чародеи", "Восемь дней надежды", "Человек с бульвара Капуцинов". В 1993 году Яковлева приняла решение завершить карьеру и некоторое время занимала пост вице-мэра Калининграда, была депутатом городского совета Калининграда от партии "Яблоко".
В 2016 году объявила о возобновлении актерской деятельности и исполнила одну из главных женских ролей в спектакле "Оскар" Санкт-Петербургского малого театра комедии им. Анны Самохиной, а затем приняла участие в полнометражной картине "Экипаж".